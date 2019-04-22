Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ’ nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 50 astsubay hakkında 22.04.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 35’i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
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Ankara’da FETÖ Soruşturması: 50 Astsubay Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 35’i görevde 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
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