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Fenerbahçe, Litvanya Deplasmanında Zalgiris Kaunas’a Konuk Olacak

THY Avrupa Ligi play-off serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, yarın Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas’a konuk olacak.

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THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Litvanya temsilcisi ile evinde oynadığı bir maçı kazanan bir maçı da kaybeden ve ev sahibi avantajını iyi kullanamayan Fenerbahçe Beko, serinin üçüncü maçına yarın Litvanya deplasmanında çıkıyor. Zalgirio Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak. Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nda oynanan ilk maçı 76-43 kazanan sarı-lacivertliler, serinin ikinci maçında taraftarı önünde rakibine 82-80 mağlup olmuştu. Seride 1-1’lik eşitlik bulunurken, üç galibiyete ulaşacak olan takım, 17-19 Mayıs’ta İspanya’da düzenlenecek Dörtlü Final’e yükselecek.

İstatistiklerde İki Takım

Normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, 83.9 sayı ortalamasıyla mücadele ederken rakibi Zalgiris ise 78.6 ortalaması ile oynuyor. Bireysel istatistiklerde ise Zalgiris’te 17 sayı ortalamasıyla Davies, Fenerbahçe de ise 12.5 ortalama ile Vesely ön plana çıkıyor.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne, Litvanya’da oynanacak serinin 3. ve 4. maçlarında forma giyemeyecek.

(Güven Mert Ercan /İHA)

Bugün 11:11 TSİ İHA İstanbul- Spor

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