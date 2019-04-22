Hakkari’de şehit düşen Yener Kırıkcı’nın Çubuk’un Akkuzulu köyündeki cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı olayının faillerden Osman Sarıgün, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İfadesi alınan şahıs, jandarma ekiplerince Çubuk Adliyesine getirildi. Diğer 5 şüphelinin ise ifade işlemleri Çubuk Adliyesinde devam ediyor.
Bugün 11:20 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:22 TSİ
Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi
Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı olayının faillerinden Osman Sarıgün Çubuk Adliyesine getirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz