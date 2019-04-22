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Kılıçdaroğlu’na Saldırı Olayının Faili Çubuk Adliyesine Getirildi

Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı olayının faillerinden Osman Sarıgün Çubuk Adliyesine getirildi.

Kılıçdaroğlu’na Saldırı - Haberler Ankara mask
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Hakkari’de şehit düşen Yener Kırıkcı’nın Çubuk’un Akkuzulu köyündeki cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı olayının faillerden Osman Sarıgün, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İfadesi alınan şahıs, jandarma ekiplerince Çubuk Adliyesine getirildi. Diğer 5 şüphelinin ise ifade işlemleri Çubuk Adliyesinde devam ediyor.

(Mevlüt Hasgül - Mustafa Apaydın /İHA)

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