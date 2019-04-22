THY Uçuş Personeli İçin Crew Terminali Hizmete Girdi

Ekip terminalinde pilotlar ve kabin memurları için özel uyuma odaları, duş ve kuaför bulunuyor. Şu an 12 bin 650 metrekarelik bölümü açılan Türk Hava Yollarının yeni Crew Terminal’i tamamlandığında 50 bin metrekare olacak.

Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı’nda yolcularına beş yıldızlı hizmet veriyor. Türk Hava Yolları yolcularına verdiği hizmetin aynısını çalışanları için de sunuyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı’na yapılan sadece pilot ve kabin ekiplerinin kullanacağı ekip terminali hizmete girdi. Yeni hizmete giren ekip terminali, beş yıldızlı oteli aratmıyor. Yeni Ekip Terminali’inde pilot ve kabin ekiplerinin tüm ihtiyaçları düşünüldü. Terminalde nöbetçi ekiplerin rahat etmesi için özel dinlenme odaları ve duş bölümü bulunuyor. Ayrıca yeni terminalde, dış hat/iç hat personel gidiş ve geliş salonları (pasaport - gümrük çıkışı bulunan), bagaj teslim alanı, sağlık birimi, ofisler, market, lounge alanı, self brifing odaları, crew brifing odaları, ekip dinlenme alanları en ince şekilde düşünülerek tasarlandı.

Uçuş Ekiplerinin Pasaport İşlemleri Burada Yapılıyor

Uçuş ekiplerinin işlemlerinin hızlı bir şekilde uçağa gittiğini söyleyen kabin amiri Menekşe Derelioğlu, "19 yıldan beri Türk Hava Yolları’nda çalışmaktayım. Son 10 yıldan beri de kontrol kabin memuru olarak görev yapmaktayım. İstanbul Havalimanı’nın açılmasının ardından Türk Hava Yolları’nın uçuş ve kabin personelinin operasyonlarını yürütmesi için yeni ekip terminalini hizmete açtı. En önemli özelliklerinden biri uçuşa giderken hızlı bir şekilde pasaport ve gümrük işlemlerimizi tamamlıyoruz. Daha sonra ekip araçlarına binip uçaklara ulaşımımızı sağlıyoruz. Kabin ekiplerine ve uçuş ekiplerine açılmış olan bu Crew terminalde öncelikle bizlerin kullanımına sunulmuş olan pasaport ve gümrük işlemleri bulunmaktadır. Pasaport ve gümrük işlemlerimizi hızlı bir şekilde yaptıktan sonra uçaklara çok seri bir şekilde geçişimiz sağlanıyor. Bu bina içinde uçuş ve kabin ekiplerinin hizmetine sunulmuş olan sağlık birimi var. Uçuş öncesi kullandığımız brifing odası var. Eğitim odalarımız var. Uçuş öncesi dinlenmelerimizi gerçekleştirdiğimiz dinlenme odaları mevcut. Yine bayan ve erkeklerin kullanımına sunulmuş olan kuaförümüz mevcut" dedi.

"Görevli Pas Uçuşu Olan Ekiplerimiz Uçuş Kartlarını Burada Alıyor ''

Yeni Ekip Terminalinin uçuş personeli için büyük kolaylık sağladığını söyleyen kabin amiri Ali Aykol “ 19 senedir Türk Hava Yolları bünyesinde görev yapıyorum. Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı’na taşındıktan sonra, aynı zamanda Ekip Terminalini de hizmete açtı. Görevine kendi aracı ile gelen kokpit ve kabin ekipleri aracını dışarıda bulunan otoparka bıraktıktan sonra terminale girip operasyon ile ilgili bütün işlemlerini burada gerçekleştirebiliyor. Örneğin; görevli pas uçuşu olan ekiplerimiz uçuş kartlarını buradan alıyor, uzun uçuşa gidecek ekiplerimiz valizlerini buradan veriyor. Hemen arkamızda bulunan pasaport ve gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra uçağa hızlı bir şekilde geçişleri sağlanabiliyor. Yeni ekip terminalinde hekimliğimiz var. Bizim operasyonumuzda önemli bir yeri olan ekip tahsis ofislerimiz burada. Şirket içi posta ofislerimiz burada” diye konuştu.

Sadece Uçuş Ekipleri Kullanacak

Türk Hava Yolları’nın pilot ve kabin ekiplerinin uçuşlara gidip gelirken havalimanı yoğunluğuna girmemeleri ve işlemlerini daha rahat yapma imkanı sağlayacak olan yeni ekip terminalini sadece uçuş ekipleri kullanacak. Ekiplere tahsis edilmiş bu terminalde, ekipler ana terminal yoğunluğuna girmeden Crew Terminale konumlandırılmış pasaport polisi ve gümrük alanları vasıtasıyla doğrudan uçağa geçebilmekte, bagaj bırakmak isteyen ekipler için bagaj teslim noktası bulunurken, yolcu bagaj sistemine karışmadan doğrudan yükleme yapılıyor. 3 bin 500 kişilik yalnızca personele tahsisli otopark alanı, daha öncesinde genellikle uçakta yapılan brifingler crew briefing odalarıyla uçak öncesine taşındı.

Ekip Terminalinin Sağladığı Kolaylıklar

Personele ait hava tarafına geçiş kapısı olması, pasaport - gümrük alanı olması hızı artırırken bekleme sürelerini azaltıyor. 3 bin 500 kişilik ücretsiz otopark imkanının yanı sıra nöbetçi ekipler için konforlu dinlenme alanları bulunuyor. Ofis blogunun da tamamlanmasıyla kompakt tek noktadan yönetilen ve personelin yöneticilerine aynı bina içinde ulaşabileceği bir merkez olacak

(Tuncer Cengiz - Ufuk Kıvık /İHA)