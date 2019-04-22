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Tüketici Güven Endeksi Yüzde 6,9 Oranında Arttı

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi verisini açıkladı. Tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında arttı.

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Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında arttı; Mart ayında 59,4 olan endeks Nisan ayında 63,5 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 82,2 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 78,3 iken, Nisan ayında yüzde 5,1 oranında artarak 82,2 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 82,4 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Mart ayında 78,6 iken, Nisan ayında yüzde 4,8 oranında artarak 82,4 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 63,5 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Mart ayında 58,9 iken Nisan ayında yüzde 7,8 oranında artarak 63,5 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 26 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Mart ayında 22 iken, Nisan ayında yüzde 18,3 oranında artarak 26 oldu.

(İHA)

Bugün 11:45 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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