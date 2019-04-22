Epureanu’suz Başakşehir Puan Kaybı Yaşıyor

Süper Lig’de 62 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, dün sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 beraber kaldı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. İstanbul temsilcisi, 5 sezondur takımda forma giyen ve sakatlığı nedeniyle son 5 lig maçında kadroya giremeyen Alexandru Epureanu’yu ise mumla arıyor. Ligde son maçını 3 Mart’ta Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı oynayan ve sakatlığı sebebiyle takımını son 5 maçta yalnız bırakan Epureanu’nun yokluğunda Başakşehir yaşadığı puan kayıplarıyla dikkatleri çekiyor.
Turuncu-lacivertli ekip, Moldovalı savunmacıdan yoksun çıktığı Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında 2, Beşiktaş maçında ise 3 puan kaybetti. Başakşehir’in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Epureanu’suz oynadığı son 5 maç şöyle:
- Fenerbahçe: 2-1
- Kayserispor: (1-1) (d)
- Konyaspor: 2-0
- Beşiktaş: 2-1 (d)
- Çaykur Rizespor: (1-1)
- (Güven Mert Ercan /İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz