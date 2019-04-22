Colombo’da Saat 20.00 ile 04.00 Arası Yeni Sokağa Çıkma Yasağı

Sri Lanka hükumeti başkent Colombo’da yeni bir sokağa çıkma yasağı talimatı verdi. Yasak bu akşam saat 20.00’den sonra yürürlüğe girecek ve sabah saat 04.00’a kadar sürecek. Yeni talimat, hükumetin ülke çapında bir sokağa çıkma yasağını kaldırmasından sadece birkaç saat sonra geldi.
Sri Lanka’da dün bazı kiliseleri ve otelleri hedef alan bombalı saldırılarda 290 kişi hayatını kaybetti, 500’e yakın kişi ise yaralandı. Saldırılarla bağlantılı oldukları şüphesiyle 24 kişiyi gözaltına alınırken, şu ana kadar saldırıları üstlenen olmadı.
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