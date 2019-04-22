Bahar ayları, Bacaklarda Varis Tedavisinin Tam Zamanı

Yüzeysel ince varislerin en sık bilek çevresinde, diz arkasında ve uyluk dış yanda ortaya çıktığını belirten Gökçen “Kılcal varis, deri yüzeyine yakın olan damarların gözle görülür hale gelmesidir. Genellikle kırmızı ince çizgiler veya örümcek ağı şeklinde damar yumaklarıdır. Çok yoğun olduklarında ve genişlediklerinde kırmızı- mavi-mor renklenme gösterebilirler. Dallanmaları yeşil belirgin damarlar şeklinde devam edebilir.” ifadelerini kullandı.

İnce damarların tedavisinde, “ Skleroterapi”nin tekniklerden birisi olduğunu vurgulayan Gökçen, skleroterapinin kolay bir teknik gibi görünmesine rağmen son derece hassas ve özel bir işlem olduğunun altını çizdi. Gökçen, “Skleroterapi, kozmetik yönü ön planda olan bir tedavidir. Damar içine ilaç enjekte edilerek damarın kapatılması tekniğidir. İlaç, sıvı halinde veya köpük halinde enjekte edilebilir. Hangi damara hangi teknikle, hangi miktarda ilaç verileceği, ardından ne kadar ne basınçta ve ne süre kompresyon uygulanacağı gibi detaylar son derecede önemlidir, mutlaka tecrübe gerektirir” diye konuştu.

Skleroterapi, Klinik Olarak İspatlanmış Etkili ve Güvenli Bir Tedavidir

Skleroterapinin anlık bir tedavi değil, bir süreç tedavisi olduğunun da altını çizen Gökçen, “Pek çok kişinin sandığının aksine, ilaç enjekte edildiği anda damarların kaybolduğu değil, zaman içinde ilacın başlattığı olayın etkisi ile vücudun yavaş yavaş damarı ortadan kaldırdığı bir tekniktir. İlaç damara içerden etki eder ve bir iyileşme süreci başlatır. Bu arada dışardan bandaj veya varis çorabı ile bası yapılarak, damarın içinden kan geçmesi engellenmeye çalışılarak damarın kendi üzerine kapanarak iyileşmesi sağlanır. Bu iyileşme 4-6 hafta gibi bir süreci kapsar. Kimi zaman özellikle çok yoğun damar ağı olduğunda, aynı bölgeye birden fazla uygulama yapmak gerekebilir. Çok sık aralıklarla aynı bölge çalışmak iyi bir yöntem değildir. İyileşme sürecinin cevapları için sabırlı olmak gerekir. Seanslar halinde yapılır. Her seansta, kişinin kilo ve damar yapısına göre belirlenmiş ilaç dozu enjeksiyon şeklinde damarlara uygulanır. Tedaviye alınan cevap kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Tedavinin kaç seans olacağı; damarların yapısına, yaygınlığına ve hastanın vücudunun tepkisine göre değişir. Skleroterapi varis tedavisinin en sanatsal kısmıdır. Çok büyük bir özen, sabır ve tecrübe gerektirir” dedi.

Sözlerine skleroterapideki önemli noktaları vurgulayarak devam eden Gökçen, “Fizik muayene ardından öncelikle doppler ultrasonografi yapılmalı, damar haritası çıkarılmalıdır. Ana damarlarla ilgili ameliyat gerektirecek bir problem olmadığından emin olmak gerekir. Eğer öyle bir durum varsa önce ana damarlardaki sorun çözülmelidir. Yoksa yapılan tedavi cevapsız kalacak ve hatta daha kötü hale gelebilecektir. Yine tedavide “Aşamalı Tedavi” yolunu izlemek gerekir. Ana damarda yetmezlik olmasa da yan dallar da değerlendirilmesi, altta yatan bir sorun varsa öncelikle o sorunun giderilmesi gerekir. Kişiye özel aşamalı varis tedavisi planlaması, skleroterapinin başarısını arttıracak ve tekrarlama riskini azaltacaktır. Hangi skleroterapi tekniğinin uygulanacağı bu planlama aşamasında belli olur. İhtiyaca göre sıvı ya da köpük skleroterapi uygulanacaktır. Zaman zaman uygulamanın ultrason eşliğinde yapılması gerekebilir. Başlangıçta kaç seans gerektiğini kesin olarak söylemek mümkün olmayabilir. Sorunlu damar ağının yaygınlığına ve ciddiyetine bağlı olarak tekrarlayan seanslar gerekebilir. Çünkü skleroterapi tedavisi; yaşa, cilt tipine, cilt rengine, cilt gerginliğine, kas tonusunun iyi olup olmamasına, tıbbi ve aile geçmişine bağlı olarak farklı hızda sonuçlar verebilir. Her bir işlem genel olarak yarım saat- 45 dakika gibi bir süre içinde tamamlanır ve ardından hiçbir istirahat gerektirmez. Tam tersine işlemin hemen ardından yarım saat yürünmesi gerekir. İşlemden sonra günlük hayatla ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Takip eden dönemde de özellikle yürüyüş önerilir. Damarın büyüklüğüne göre belirlenen bir sürede kompresyon çorabı giymek gerekir. Skleroterapi hamilelik süresince uygulanmaz. Alerjik bünyelerde dikkatli olmak gerekir. İlaç alerjik reaksiyona neden olabilir. İşlem sonrasında damar boyunca hafif renk değişiklikleri, kızarıklıklar olabilir. Bunlar genellikle kısa sürelidir. Ancak kimi zaman 3-6 aya kadar uzayabilir. Kişinin cilt yapısına, cildin verdiği reaksiyonlara ve kompresyonun iyi olup olmamasına da göre değişir” dedi.

(İHA)