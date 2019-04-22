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Kural, "Dava bitmedi, temyize gideceğiz"

Ahmet Kural Sıla Gençoğlu davasının ikinci duruşması bugün Çağlayan Adliyesinde görüldü. Dava sonrası basın açıklaması yapan Ahmet Kural, davanın seyrini değiştirebilecek olan görgü tanıklarının dinlenmediğini ifade ederek, "Dava bitmedi. Temyize gideceğiz" dedi.

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Ahmet Kural - Sıla Gençoğlu davasının ikinci duruşması bugün Çağlayan Adliyesinde görüldü. 60. Asliye Ceza Mahkemesi, Ahmet Kural’a üç ayrı suçtan toplam 16 ay 20 gün ceza verdi ve cezayı erteledi.

Dava sonrasında açıklama yapan Ahmet Kural, görgü tanığı komşusu Hacı İlyas Göçmen’in mahkemede dinlenmediğini söyledi.

Kural’ın avukatı Sibel Aydın ise tanık Hacı İlyas Göçmen’in, olay günü saat 05.30 civarında sabah namazına kalktığı sırada Sıla Gençoğlu’nu arabasına binerken gördüğünü ve "Bir şiddet olayı olsa duyardık" dediğini ifade etti.

"HİÇ ADİL BİR YARGILAMA OLMADI"

Ahmet Kural yapmış olduğu basın açıklamasında, "Söylendiği gibi cezalar yok. Ertelenen cezalar var. Hiçbir şekilde cezaları, atılan iftiraları kabul etmiyorum. Bir üst mahkeme daha var. Kesinlikle şiddet uygulamadım. Bu iki sevgilinin arasında geçen bir tartışmaydı, olaylar buraya kadar geldi. 2009’da yaptığım bir hatamla ilgili bir belgeyi burada gösterdiler. Bu çok yanlış. Mahkemede de söylediğim gibi hodri meydan. Konuyla ilgili test istedim. Mahkemeden Sıla Hanım’ın da benim de uyuşturucu testine girmemizi istedim. Taleplerimiz dinlenmedi" dedi.

"Basit yaralama, tehdit ve hakaretin her biri için 5 ay ila 6 ay arasında değişen cezalar aldı ve bu cezalar ertelendi" diyen avukat Sibel Aydın, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Her bir suç ayrı ayrı değerlendirildi. Cezaların bir toplamı söz konusu değil. Taleplerimizin hepsi reddedildi. Müvekkilime savunma hakkı kullandırılmadı. Adil bir yargılamada bulunulmadı. Keşke Türkiye’deki tüm kadına şiddet davaları bu kadar kısa sürede bitse. Ahmet Bey’in karşı komşusu olan ve davanın seyrini değiştirebilecek görgü tanığımız dinlenmedi. Vahşice ve hunharca şiddete uğrayan biri sakince kapıdan çıkıp gidemez. Bu karşı tarafın tezini çürütüyor. 33 sayfa dilekçe verdik. Delillerin hiç biri kabul edilmedi. Kanlı gömlekte alkol dışında ne çıkacağının incelenmesini istedik. Ancak talebimiz kabul edilmedi" diye konuştu.

(Sema Fison - Uğur Gülboy /İHA)

# KADINA ŞİDDET İLE İLİŞKİLİ:

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