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Türk Telokom, Siirtli 10 Öğrenciyi İstanbul'da Ağırladı

Türk Telekom, Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören 10 öğrenciyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul'da ağırladı.

Türk Telokom, Siirtli 10 Öğrenciyi İstanbul'da Ağırladı - Haberler Ankara mask
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Türk Telekom, Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören görme, işitme ve zihinsel engelli 10 öğrenciyi İstanbul'da ağırladı Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerini gezerek kutladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, son 2 yıldır olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı öğrencilerle birlikte kutladı.

Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören görme, işitme ve zihinsel engelli öğrencileri İstanbul'da ağırlayan şirket, öğrencilere iki gün boyunca şehrin tarihi ve sembolik mekanlarını gezme olanağı sundu.

Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamındaki özel organizasyonda, 10 öğrenci ile onlara eşlik eden 5 öğretmen, Pierre Loti, Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi ve turistik bölgeleri tanıma imkanı buldu. Boğaz turu ile İstanbul'u denizden görme imkanı bulan öğrenciler, ayrıca İstanbul Akvaryum'u gezdi.

Eğitim-öğretim hayatına 2009'da başlayan Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu'nda, hafif düzey zihinsel yetersizlik, orta düzey zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, görme yetersizliği ve otizmden etkilenen öğrencilere eğitim olanağı sunuluyor. İlkokul-ortaokul ve meslek okulu olmak üzere 3 kademeden oluşan okul, ilkokul kademesinde 75, ortaokul kademesinde 51 ve mesleki eğitim merkezinde 56 öğrenci olmak üzere toplam 182 öğrenciye, değişik branşlarda 70 öğretmenle eğitim-öğretim hizmeti veriyor.

Bugün 13:09 TSİ AA İstanbul- Etkinlik

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