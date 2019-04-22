Antaya’nın Elmalı İlçesinde Yolcu Midibüsüyle Otomobil Çarpıştı

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Elmalı-Finike yolu üzerinde bulunan Düdenköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elmalı’dan Kaş istikametine gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, Kaş-Gömbe hattından dönüşe geçen M.Ç idaresindeki 07 DLF 81 plakalı yolcu midibüsüyle kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu midibüsü yan yattı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, midibüs altında kalan 1’i çocuk 2 kişi, yapılan çalışmayla kurtarılırken, yine midibüs içerisindeki 14 yolcu ve kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 15 yaralının Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldığını, 2 ağır yaralının ise Antalya’ya sevk edildiğini bildirdi. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Suat Metin /İHA)