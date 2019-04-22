Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 13:38 TSİ- Dünya G: Bugün 13:39 TSİ

Rusya’daki Orman Yangını Ardında Felaket Bıraktı

Çin’de başlayıp Rusya’nın Transbaykal bölgesine yayılan orman yangını yerleşim alanlarına sıçrayınca büyük bir felaket yaşandı.

Rusya’daki Orman Yangını Ardında Felaket Bıraktı - Haberler Ankara mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çin’de bir kaç gün önce başlayan orman yangını Rusya’nın Transbaykal bölgesine sıçradı. Rüzgarın şiddetiyle birlikte yayılan yangın kontrol altına alınamayınca yerleşim alanlarında yangın paniği yaşandı. Çin tarafındaki yangın kontrol altına alınırken Rusya’nın Baykal gölü çevresindeki yangın daha da büyüdü. Yerleşim alanlarında bulunan birçok köy yandı. Şehir merkezlerini tehdit eden yangında apartmanlar, evler, köylerde ahırlar yandı. 200’den fazla konutun yandığı, 300’e yakın kişinin yaralandığı öğrenildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla önlemleri arttırıp bölgeye yangın söndürme helikopterleri gönderdi.

Yerleşim Alanlarına Yayılan Yangın Söndürüldü

Rusya’nın Transbaykal bölgesinde yaşanan büyük yangın felaketinde 3 bin hektarlık bir alan tamamen yandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yangının Rusya ve Çin tarafında tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. 4 gün boyunca süren yangında insanlar evsiz kalırken en büyük zararı hayvanlar gördü. Hem doğada yaşayan hem de çiftliklerde yaşayan binlerce hayvan telef oldu. Yangın söndürme çalışmalarının ardından yanmış bir çiftlik atının görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olayın boyutu gözler önüne serilmiş oldu.

(Erhan Altıparmak /İHA)

# YANGIN ANKARA İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 13:38 TSİ İHA Ankara- Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Shangri-La Oteli’ndeki Saldırıyı Gerçekleştiren Kişinin Kimliği Tespit Edildi mask
Shangri-La Oteli’ndeki Saldırıyı Gerçekleştiren Kişinin Kimliği Tespit Edildi
Sri Lanka Başkenti Colombo’da 87 Bomba Düzeneği Bulundu mask
Sri Lanka Başkenti Colombo’da 87 Bomba Düzeneği Bulundu
Rusya’daki Orman Yangını Ardında Felaket Bıraktı mask
Rusya’daki Orman Yangını Ardında Felaket Bıraktı
Filipinler’de Deprem mask
Filipinler’de Deprem
ABD’den İran İçin Yeni Yaptırım Kararı mask
ABD’den İran İçin Yeni Yaptırım Kararı
Colombo’da Saat 20.00 ile 04.00 Arası Yeni Sokağa Çıkma Yasağı mask
Colombo’da Saat 20.00 ile 04.00 Arası Yeni Sokağa Çıkma Yasağı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü mask
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları mask
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı mask
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda mask
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda
Başkan Altınok, Keçiören’de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Hızla Artıracağız mask
Başkan Altınok, Keçiören’de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Hızla Artıracağız

GALERİ

Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu mask
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu
İşte casusların kaldığı o ev mask
İşte casusların kaldığı o ev
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL