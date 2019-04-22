Soylu, "Provokasyon olduğuna dair delile rastlamadık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin, “Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alındı. Olayın dışarıdan kaynaklanan bir provokasyon olduğu tespit edilememiştir. Olay üzerinden siyasi bir rant çıkarmak tehlikeli ve yanlıştır” dedi.

(İHA)