Sri Lanka Başkenti Colombo’da 87 Bomba Düzeneği Bulundu

Sri Lanka’da dün gerçekleştirilen bombalı saldırılarda 290 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede yaşanan saldırıların ardından yetkililer hareke geçerken, saldırılarla bağlantısı olabileceği ifade edilen 24 kişi gözaltına alınmıştı. Ülke genelinde güvenlik üst seviyelere çıkarılırken, polis başkent Colombo’da bulunan ana otobüs terminalinde 87 bomba düzeneğinin bulunduğunu duyurdu.
- Başkent Colombo’da güvenliği sağlamak için bin asker görevlendirildi.
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