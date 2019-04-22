Konyaspor 10 Maçtır Üç Puan Yüzü Göremedi

Yeşil-beyazlı takımın başına 3. kez geçen teknik direktör Aykut Kocaman da, Konyaspor ile ilk kez bu kadar uzun süre galibiyete hasret kaldı. Evinde 2-0 mağlup oldukları Rizespor maçının ardından lige verilen arayı değerlendirmeye çalışacaklarını söyleyen Kocaman yönetimindeki Konyaspor, bu tarihten sonra deplasmanda Başakşehir’e 2-0 yenilirken, sahasında Sivasspor ile 1-1, deplasmanda ise Ankaragücü ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini dindiremedi.

Son lig galibiyetini 27 Ocak’ta Konya’da oynanan maçta Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek alan yeşil-beyazlılar, bu tarihten itibaren oynadığı 10 maçta üç puana ulaşamadı. Konyaspor bu süreçte 6 beraberlik alırken, 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 6 gol atan yeşil beyazlılar kalesinde 12 gol gördü ve hanesine 6 puan yazdırabildi.

(Salih Yılmazsoy /İHA)