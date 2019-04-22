Gölbaşı Belediyespor Hentbol Birinci Lige Yükseldi
Göksel Erdoğan sezonu Kadınlar Hentbol 2. Ligi’nde mücadele eden Gölbaşı Belediyespor, finallerden mutlu döndü ve Kadınlar 1. Ligi’ne yükseldi.
Denizli’de düzenlenen Göksel Erdoğan Sezonu Kadınlar 2. Ligi play-off finallerinde Gölbaşı Belediyespor, averajla ikinci olarak mutlu sona ulaştı.
Gölbaşı Belediyespor, oynamış olduğu 5 müsabakadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başladı. Bu sonuçla, averajla ikinci oldu ve gelecek sezon Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Kutladı
Kadınlar 2. Liginden 1. Lige yükselen Gölbaşı Belediyespor'u Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tebrik ederek; “Gölbaşı’mızın adını gururla Türkiye’ye duyuran takımımızın oyuncularını ve yöneticilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz