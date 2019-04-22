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Gölbaşı Belediyespor Hentbol Birinci Lige Yükseldi

Kadınlar Hentbol 2. Ligi’nde mücadele eden Gölbaşı Belediyespor, finallerden mutlu döndü. Gölbaşı Belediyespor Hentbol Birinci Lige Yükseldi. Şampionları Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Kutladı.

Gölbaşı Belediyesi Hentbol mask
Gölbaşı Belediyespor Hentbol Birinci Lige Yükseldi mask
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Gölbaşı Belediyespor Hentbol Birinci Lige Yükseldi

Göksel Erdoğan sezonu Kadınlar Hentbol 2. Ligi’nde mücadele eden Gölbaşı Belediyespor, finallerden mutlu döndü ve Kadınlar 1. Ligi’ne yükseldi.

Denizli’de düzenlenen Göksel Erdoğan Sezonu Kadınlar 2. Ligi play-off finallerinde Gölbaşı Belediyespor, averajla ikinci olarak mutlu sona ulaştı.

Gölbaşı Belediyespor, oynamış olduğu 5 müsabakadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başladı. Bu sonuçla, averajla ikinci oldu ve gelecek sezon Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Kutladı

Kadınlar 2. Liginden 1. Lige yükselen Gölbaşı Belediyespor'u Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tebrik ederek; “Gölbaşı’mızın adını gururla Türkiye’ye duyuran takımımızın oyuncularını ve yöneticilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum” dedi.

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Bugün 14:07 TSİ Ankara/ Gölbaşi- Spor

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