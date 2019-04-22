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Kartal’da Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kartal’da seyir halindeki minibüs, yol üzerinde dönüş yapmaya çalışan otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, minibüste yolcuların olmaması faciayı önledi.

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Kaza, Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi’nde saat 12.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Mehmet M. otomobiliyle ters yöne doğru dönüş yapmaya çalışıyordu. O sırada yolda minibüsüyle ilerleyen Ferdi A. frene bastı ancak duramadı.

İki aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. O sırada minibüste yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

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(Halit Arslan /İHA)

# TRAFİK KAZASI ANKARA İLE İLİŞKİLİ:

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