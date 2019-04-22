Kartal’da Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza, Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi’nde saat 12.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Mehmet M. otomobiliyle ters yöne doğru dönüş yapmaya çalışıyordu. O sırada yolda minibüsüyle ilerleyen Ferdi A. frene bastı ancak duramadı.
İki aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. O sırada minibüste yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz