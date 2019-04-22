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Kağıthane’de 2 Araç Toprak Altında Kaldı

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akkaya Sokak’ta bir binanın çevresinde toprak kayması yaşandı. Binanın çökmek üzere olduğu öğrenilirken bölgede 2 araç toprak altında kaldı.