Sri Lanka’da dün çok sayıda otel ve cami yakınlarında gerçekleştirilen saldırılarda 290 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarla bağlantısı olabileceği tespit edilen 24 kişi gözaltına alınırken, başkent Colombo’da bulunan Shangri-La Oteli’ndeki saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği tespit edildi.
Polis, yerel mahkemenin saldırının faillerinden birinin Insan Seelavan olduğunu açıkladı. Bir fabrika sahibi olan Seelavan’ın 9 çalışanının gözaltına alındığı ve 6 Mayıs’a kadar da gözaltında tutulacağı ifade edildi.
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