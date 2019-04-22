Sri Lanka’da dün çok sayıda otel ve cami yakınlarında gerçekleştirilen saldırılarda 290 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarla bağlantısı olabileceği tespit edilen 24 kişi gözaltına alınırken, başkent Colombo’da bulunan Shangri-La Oteli’ndeki saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği tespit edildi.

Polis, yerel mahkemenin saldırının faillerinden birinin Insan Seelavan olduğunu açıkladı. Bir fabrika sahibi olan Seelavan’ın 9 çalışanının gözaltına alındığı ve 6 Mayıs’a kadar da gözaltında tutulacağı ifade edildi.

(İHA)