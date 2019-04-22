Vodafone Freezone, TOG işbirliğiyle Bir Liseye Müzik Odası Kuracak

Vodafone Freezone, Son Ses Online Müzik Yarışması kapsamında Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle belirlenecek bir liseye müzik odası kuracak.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin gençlik markası Vodafone FreeZone, bu yıl ikincisini gerçekleştireceği Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması kapsamında gençlerin müzik tutkusunu desteklemek için ikinci bir adım daha atıyor.

TOG ile iş birliği yapan Vodafone FreeZone, toplum gönüllüsü gençlerle birlikte belirlenecek bir liseye müzik odası kuracak. Vodafone FreeZone, projenin duyurusu için "Türkiye'nin genç sesini seçmek için hemen oy ver, bir okulu müzikle buluşturmamıza destek ol" mottosuyla bir iletişim kampanyası başlattı.

Müzik odasının kurulacağı lise, 20 Mayıs'ta Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanacak büyük finalde açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bu yıl ikincisini düzenleyecekleri yarışmayla gençlere "Türkiye'nin yeni genç sesi" olma konusunda fırsat eşitliği sunduklarını bildirdi.

Aynı eşitlik anlayışıyla genç yetenekleri müzikle buluşturacak bir projeyi daha hayata geçirdiklerini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"TOG iş birliğiyle gerçekleştireceğimiz projeyle bir lisemize müzik odası kuracağız. Yarışma kapsamında Türkiye'nin genç sesini seçmek için oy veren herkes bir okulu müzikle buluşturmamıza destek olacak. Şanslı okulumuzu 20 Mayıs'ta Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı olarak yayınlayacağımız büyük finalde duyuracağız. Herkesi yarışmanın yarı finalistleri ve finalistleri için oy vererek kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz."

"Genç yeteneklerin müzikle buluşmasına katkı sunmak istiyoruz"

TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü de toplum gönüllülerinin, 17 yıldır gençlerin yaşadığı illerde ve tüm Türkiye'de toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümlerin yenilikçi yaklaşımlarla hayata geçmesinde gönüllü olarak aktif rol aldığını belirtti.

Vodafone FreeZone'nin, gençlerin yeteneklerinin güçlendirilmesi ve hayallerinin büyümesi için gösterdiği duyarlılıkla herkese ilham veren önemli bir projeyi hayata geçirdiğini aktaran Çitilgülü, "Biz de toplum gönüllüsü gençlerin Türkiye'de, liseli gençlerle ve liselerle kuracağı ilişkilerle, genç yeteneklerin müzikle buluşmasına ve yine gençlerin tespit ettiği bir okula müzik odası kurulmasına katkı sunmak için desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Final 20 Mayıs'ta

Açıklamaya göre, proje için 81 ilde toplum gönüllüsü gençlerden oluşan özel ekipler kuruldu. Proje ekipleri, yüz yüze ziyaretler yaparak, ayrıca il milli eğitim müdürlükleri, okul yönetimleri ve öğrenciler ile görüşerek müzik odasına ihtiyaç duyan ve mekan sağlayabilecek liseleri belirlemeye başladı.

Bir sonraki adımda, aday okullar arasında TOG tarafından yapılacak ön elemenin ardından 7 bölgeden 14 lisenin yer alacağı bir kısa liste hazırlanacak. Belirtilen ihtiyaçlara ve müzik odası için sağlanan ﬁziksel imkanlara göre, Vodafone FreeZone ve TOG seçici kurulunun ortak kararıyla bir lise seçilecek. Vodafone FreeZone'un kuracağı müzik odasının yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte hizmete açılması hedefleniyor.

Yarışmada yarı finalistler için halk oylaması Acunn.com/FreezoneSonSes adresinde 25 Nisan'a kadar sürecek. Halk oylamasının ardından jüri özel puanı ve basın jürisi puanının da eklenmesiyle en çok oy toplayan 6 yarışmacı finale yükselecek. 20 Mayıs'ta yapılacak ve Vodafone FreeZone YouTube ile TV8,5 kanallarından canlı yayınlanacak finalde, yine halk oylamasıyla Türkiye'nin yeni genç sesi seçilecek.