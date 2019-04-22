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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Acılı Babaya Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka’daki saldırıda hayatını kaybeden Türk mühendis Serhan Selçuk Nariçi’nin acılı babasına taziye dileklerini iletti.

Türk mühendis Serhan Selçuk Nariçi mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ikisi de Adıyamanlı olan Türk Mühendislerin ailelerini yalnız bırakmadı. Terör saldırısında Sri Lanka’nın Başkenti Colombo’da otelin restoranda yemek yerken Adıyaman nüfusuna kayıtlı olan İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş (25) ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi (34) hayatını kaybetti. Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde oturan Serhan Selçuk Nariçi’nin babası Mehmet Nariçi’ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileklerinde bulunarak acılı aileye sabırlar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya bir istek yada taliplerinin olup olmadığını sordu.

Acılı baba ise gözyaşları içerisinde herhangi bir talebinin olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oğlunun ‘şehit’ sayılıp sayılmayacağını sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Şehit nazarında bakıyoruz” diyerek cevap verdi.

(Kürşat Aktaş /İHA)

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