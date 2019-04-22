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5 yaşındaki Cemrenur, İstiklal Marşı’nın 10 Kıtasını Ezbere Okudu

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir program düzenledi. Etkinlikte İstiklal Marşı’nın 10 kıt’asını ezbere okuyan 5 yaşındaki Cemrenur Çalı gözyaşlarına hakim olamadı. Çalı’nın bu görüntüsü katılımcıları da duygulandırdı.

Cemrenur Çalı İstiklal Marşı - Haberler Ankara mask
5 yaşındaki Cemrenur, İstiklal Marşı’nın Kıtasını Ezbere Okudu - Haberler Ankara mask
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ADEM’de kurs gören kadınlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklarıyla birlikte bir etkinlik düzenledi. Kursiyerlerden Çiğdem Çalı’nın 5 yaşındaki anaokul öğrencisi kızı Cemrenur Çalı programa katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Çalı, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını da ezbere okuyacaktı. Minik Cemrenur kıtaları okumaya başlayınca gözyaşlarına hakim olamadı.

İstiklal Marşı’nın anlamını bildiği için duygularına hakim olamadığını anlatan Cemrenur Çalı, "İstiklal Marşı’nı okurken herkes beni izlerken çok duygulanıyorum. 10 kıt’asını ezbere okudum. Duygulanıyorum ve ağlıyorum" dedi.

Çalı’nın nenesi Aynur Baday, torununun İstiklal Marşı’nın anlamını bildiği için ağladığını söyledi. Baday, "Torunum İstiklal Marşı’nın anlamını bildiği için ağlıyor. Ona açıklamasını yaptığımız için ağlıyor. Bir Türk çocuğu olduğu için gurur duyuyoruz. Benim torunum duygulandığı için ağlıyor. İstiklal Marşı’nı okuduğu zaman gözyaşları kendiliğinden akıyor. Onun 4 yaşındaki küçük kardeşi de okuyor. Evde de okudukları zaman ağlıyorlar. Beni de ağlatıyorlar gurur duyuyorum onlarla. Ne mutlu Türk’üm diyene" diye konuştu.

ADEM sorumlu müdürü Aslı Gülden Çiçek de, "4 yıldır buradayım ve ana sınıfı öğrencilerimiz içerisinde İstiklal Marşı’nı okuyarak bizi duygulandıran çocuklarımız oldu. Cemre de onlardan bir tanesi. Cemrenur da küçük yaş gurubumuz. Okurken onun yaşamış olduğu duygu seli bizi de duygulandırıyor" şeklinde konuştu.

Bugün 15:04 TSİ İHA Mardin- Eğitim

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