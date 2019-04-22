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"Şiddeti asla tasvip edemeyiz, şiddetin ve terörün her türüne karşıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin, "Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir.

Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür. Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Bugün 15:21 TSİ İHA Ankara/ Çubuk- Siyaset

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