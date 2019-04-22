Manisa'da Plastik Fabrikasında Korkutan Yangın

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri harekete geçti. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın sonrası fabrikadaki işçiler tahliye edilirken yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için tedbirler alındı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken fabrikadan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Şehir merkezinden de görülen dumanlar sonrası fabrikadaki yangına hem OSB itfaiye ekiplerinin hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi.

(Sadık Cangel - Önder Aydın - Aykut Yeniçağ - Ersan Erdoğan /İHA)