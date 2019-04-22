Serhan Ulga, "En Etkin 50 CFO" Arasında Yer Aldı

Şirketten yapılan açıklamada, "En Etkin 50 CFO" araştırmasının Fortune Türkiye ve DataExpert'in katkılarıyla yürütüldüğü ve bu sene 4'üncüsünün hazırlandığı kaydedildi.

Toplam 400 şirket CFO'sunun değerlendirildiği ve aralarından en başarılı finansal performans gösteren 50 CFO'nun seçildiği araştırmada, Petrol Ofisi AŞ CFO'su Serhan Ulga'nın da yer aldığı belirtildi.

Türkiye ve ABD’de 30 yıllık deneyime sahip olan Ulga, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu ve ABD'de yeminli mali müşavirlik yapma yetkisi bulunuyor. 2018 itibarıyla Petrol Ofisi'nde CFO görevini yürüten Ulga, Petrol Ofisi'ne katılmadan önce son olarak Pegasus Hava Taşımacılığı'nda CFO'luk görevini yürütüyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulga, Petrol Ofisi'nin her alanda önemli bir gelişim ve değişim sürecinde bulunduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de finansal alt yapımızı güncelliyor, geliştiriyoruz. Kadromuzu zenginleştirdik. Daha merkezi bir sisteme geçtik. Tüm iş süreçleri ile ilgili bir dönüşüm yaşanmaya çalışılıyor, fazla tekrarlar, gereksiz olanlar ayrıştırılıyor. Finansal kültürü değiştirdik diyebilirim. Petrol Ofisi olarak, finansal açıdan orta ölçekli bir bankanın hacmine sahibiz. Dolayısıyla daha yapacağımız bazı işler var. Alt yapı değişimi, oya işler gibi işlenmesi gereken bir süreç. Çok hızlı yapılması hem doğru hem de mümkün değil. Buna karşın Petrol Ofisi’nde her alanda olduğu gibi finansal yapımızda da önemli bir gelişim sürecini başarı ile geride bıraktık."









