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Ahmet Kural Kimdir?

10 Kasım 1982 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Ahmet Kural, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nü bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi’nde master yaptı.

Ahmet Kural Kimdir? mask
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10 Kasım 1982 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Ahmet Kural, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nü bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi’nde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan Kural, 2010 yılında Çalgı Çengi sinema filminde başrol oynadı. 2012 yılında Star TV ekranlarından yayınlanan İşler Güçler dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan ve sevilen Ahmet Kural daha sonra da Düğün Dernek adlı filmlerle de sevenlerin beğenisini kazanmıştır.

Ahmet Kural’a 16 Ay 20 Gün Hapis Cezası

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşmasında Ahmet Kural’a 3 farklı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Son dakika haberi olarak gündeme bomba gibi düşen davanın ardından ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun avukatı, mahkemenin Ahmet Kural hakkında kasten yaralama ve hakaret suçlarından ünlü oyuncuyu suçlu bulduğunu aktardır. Bu kararın kesinleşmesinin ardından Kural’ın daha önce uyuşturucu kullanımından almış olduğu 10 aylık cezayla birlikte hapise gireceğini belirten Sıla’nın avukatı, adaletin yerini bulduğu için mutlu olduklarını dile getirdi.

Sıla Gençoğlu’ndan İlk Açıklamalar

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen şiddet olayına ilişkinin davanın ardından basına açıklamalarda bulunan sevilen şarkıcı Sıla, şiddete maruz kalan herkesten cesur ve yürekli olmalarını istediğini dile getirirken “Bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak hiçbir zaman iyi bir fikir değil” ifadelerini kullandı. Yargılama sürecinin adil olduğuna inancını yineleyen bu karar neticesinde mutlu olduğunu ve adalete teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. Zor bir dönemin sonuna gelindiğini dile getiren Sıla, bu durumun kendisi gibi bu pozisyona düşebilecek tüm kadınlar için güven verici bir gelişme olduğunu kaydetti.

“Ahmet Kural’ın Hiçbir Şekilde Hapis Yatmayacak”

Öte yandan Ahmet Kural’ın avukatı da mahkemenin bu kararının ardından açıklamalarda bulundu. Mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada müvekkili Ahmet Kural’ın hiçbir şekilde hapise girmeyeceğinin altını çizen avukat Sibel Aydın, kararı temyize taşıyacaklarını ifade etti. Bununla birlikte Aydın, adil yargılama hakkının ihlal edildiğini ve ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın adil bir şekilde yargılanmadığını sözlerine ekledi.

Kural ise mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, “Hodri meydan ikimize de uyuşturucu testi yapılsın” diyerek geçmişte yaptığı bir hatanın burada karşısına çıkarıldığını belirtti. Mahkemeye sundukları delillerin reddedildiğini ifade eden Kural, bir üst mahkemeye gideceklerini ve ceza gibi bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

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