Bora Edin Kimdir?

Türk televizyon yapımları arasında en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor 2019’da performansı ve karakteri ile izleyenlerin beğenisini kazanan Bora Edin hakkında birçok soru soruluyor. Hem amatör hem de profesyonel olarak futbolculuk geçmişi olduğu bilinen Bora Edin’in hayat hikayesi özellikle sosyal medyada ve internet dünyasında merak ediliyor. Bora Edin hakkında bilinmesi gereken tüm bilgileri sizler için hazırladık.

Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan yarışmasının Türk ekibinden olan Bora Edin, 23 Mart 1984 yılında İsviçre’de dünyaya geldi. Çocukluğu doğdur yer olan İsviçre’de geçen Edin, lise eğitimini büyüdüğü yerin çok uzağında Malta’da tamamladı. Çocukluğundan beri ilgili ve yetenekli olduğu futbolu lise öğrenimi sırasında da devam ettiren Bora Edin, Malta’da bulunan Hibernians futbol takımında uzun yıllar amatör olarak top koşturdu. Bir süre sonra Malta’dan Türkiye’ye dönüş yapan Bora Edin, üniversite eğitiminin Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde tamamlayarak lisans diplomasının sahibi oldu.

Futbola olan tutkusunu asla bırakmayan Bora Edin, üniversite eğitimi sırasında da top koşturmaya devam etti. Okulunun futbol takımında aktif olarak futbolculuğunu sürdüren Bora Edin, öğrenim hayatı boyunca yer aldığı okulun futbol takımında kaptanlık görevini de üstlendi. Dünyanın tam 47 ülkesinde bulunan üniversitelerin katıldığı Salon Futbol Turnuvası’nda üniversite takımına şampiyonluğu kazandıran genç yarışmacı, bu başarının ardından birçok profesyonel kulübün alt yapısında ve amatör futbol kulüplerinde lisanslı olarak futbolculuk yaptı.

Futbola olan büyük tutkusunun yanında birçok sporla da yakından ilgilenen Bora Edin, masa tenisi, yüzme, badminton, tenis gibi pek çok spor branşında da aktif olarak yer almaya devam ediyor. Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan yarışmasına katılmadan önce CrossFitantrenörlüğü yaptığı bilinen genç yarışmacının oyunlardaki başarısı izleyenlerin beğenisini kazanıyor. Öte yandan Bora Edin’in evli isimlerden biri olduğu da biliniyor.