Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 16:34 TSİ- Biyografi G: Bugün 16:39 TSİ

Bora Edin Kimdir?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Survivor oyuncuları her geçen gün merak ediliyor. Survivor yarışmasının en performansı en çok dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Bora hakkında sosyal medyada birçok merak edilen soru soruluyor. İşte Bora Edin ile ilgili en çok merak edilen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir sorularının cevapları…

Bora Edin Kimdir? mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türk televizyon yapımları arasında en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor 2019’da performansı ve karakteri ile izleyenlerin beğenisini kazanan Bora Edin hakkında birçok soru soruluyor. Hem amatör hem de profesyonel olarak futbolculuk geçmişi olduğu bilinen Bora Edin’in hayat hikayesi özellikle sosyal medyada ve internet dünyasında merak ediliyor. Bora Edin hakkında bilinmesi gereken tüm bilgileri sizler için hazırladık.

Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan yarışmasının Türk ekibinden olan Bora Edin, 23 Mart 1984 yılında İsviçre’de dünyaya geldi. Çocukluğu doğdur yer olan İsviçre’de geçen Edin, lise eğitimini büyüdüğü yerin çok uzağında Malta’da tamamladı. Çocukluğundan beri ilgili ve yetenekli olduğu futbolu lise öğrenimi sırasında da devam ettiren Bora Edin, Malta’da bulunan Hibernians futbol takımında uzun yıllar amatör olarak top koşturdu. Bir süre sonra Malta’dan Türkiye’ye dönüş yapan Bora Edin, üniversite eğitiminin Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde tamamlayarak lisans diplomasının sahibi oldu.

Futbola olan tutkusunu asla bırakmayan Bora Edin, üniversite eğitimi sırasında da top koşturmaya devam etti. Okulunun futbol takımında aktif olarak futbolculuğunu sürdüren Bora Edin, öğrenim hayatı boyunca yer aldığı okulun futbol takımında kaptanlık görevini de üstlendi. Dünyanın tam 47 ülkesinde bulunan üniversitelerin katıldığı Salon Futbol Turnuvası’nda üniversite takımına şampiyonluğu kazandıran genç yarışmacı, bu başarının ardından birçok profesyonel kulübün alt yapısında ve amatör futbol kulüplerinde lisanslı olarak futbolculuk yaptı.

Futbola olan büyük tutkusunun yanında birçok sporla da yakından ilgilenen Bora Edin, masa tenisi, yüzme, badminton, tenis gibi pek çok spor branşında da aktif olarak yer almaya devam ediyor. Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan yarışmasına katılmadan önce CrossFitantrenörlüğü yaptığı bilinen genç yarışmacının oyunlardaki başarısı izleyenlerin beğenisini kazanıyor. Öte yandan Bora Edin’in evli isimlerden biri olduğu da biliniyor.

# KİMDİR? İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 16:34 TSİ Ankara- Biyografi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Mimar Sinan Kimdir ve Eserleri Nelerdir? mask
Mimar Sinan Kimdir ve Eserleri Nelerdir?
Elon Musk Kimdir? mask
Elon Musk Kimdir?
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Ölümünün 4. Yılında Anılıyor mask
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Ölümünün 4. Yılında Anılıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü mask
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları mask
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı mask
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda mask
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e 82-80 Kaybetti mask
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e 82-80 Kaybetti

GALERİ

Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu mask
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu
İşte casusların kaldığı o ev mask
İşte casusların kaldığı o ev
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL