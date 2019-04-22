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Çarpışma 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni olmaya aday dizisi Çarpışma, büyük bir heyecanla izlenmeye devam ediyor. Bu hafta ekranlardan hayranlarıyla buluşacak olan Çarpışma 19. bölümün fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen yeni bölümde neler olacak? İşte Çarpışma 19. bölüm tanıtım filminde yaşananlar…

Çarpışma 19. Bölüm FragmanıYayınlandı! Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Yaşanacak? mask
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Yayın hayatına başladığı günden bu yana her geçen gün izleyici sayısını artırarak geniş seyirci kitlesine ulaşan Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisi, her hafta olduğu gibi bu hafta da hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen dizide yeni bölüm heyecanı başladı. Çarpışma 19. bölüm tanıtım filmi Show TV tarafından yayınlandı. Nefeslerin tutulduğu fragmanda; Kadir’in düşmanlarına silahını ateşlediği fakat daha sonra işlerin ters gittiğini anladığı görülüyor. Zeynep, Cemre ve Kerem’in içinde bulunduğu kendi arabasının altına bomba düzeneği yerleştirildiğini fark eden Kadir, olacaklara engel olmak için harekete geçiyor. Ardından Ivan’ın uzaktan kumandayla bastığı ve büyük bir patlama sesinin geldiği görülüyor. Kadir patlama esnasında donup kalırken nefeslerin tutulduğu bu sahnenin ardından dizinin hayranları Zeynep, Cemre ve Kerem’in ölüp ölmediğini merak etmeye şimdiden başlamış durumda.

Çarpışma 19. Bölümde Neler Olacak?

Show TV ekranlarından 25 Nisan Perşembe günü hayranlarıyla buluşacak olan Çarpışma dizisinin yeni bölümü, merakla beklenmeye devam ediliyor. Nefeslerin tutularak izlendiği son bölümün ardından yeni bölümde de neler olacağı şimdiden merak konusu olmuş durumda. Çarpışma 19. bölümün Show TV tarafından yayınlanan fragmanının ardından dizinin hayranları bu bölümün de etkileyici senaryosuyla kendilerini ekran başına kilitleyeceğini biliyor. Perşembe günü ekranlara gelecek olan bölümde Kadir’in patlamanın ardından ne yapacağı merakla bekleniyor. Bomba yüklü aracın patlamasının ardından arabada bulunan Zeynep, Cemre ve Kerem’e ne olacağı da bu bölümde belli olacak.

Çarpışma 18. Bölümde Neler Yaşandı?

Geçtiğimiz hafta Show TV ekranlarından seyirciler ile buluşan Çarpışma dizisini son bölümünde; Rus infaz timi lideri Ivan, paralarını kaptırdığı Veli ve Kadir’in peşine düştü. Bunun üzerine Ivan’ın adamları Kadir ve Çetin’i köşeye kıstırdı. Nefeslerin tutulduğu çatışmada Çetin, sıkılan kurşunların hedefi oldu ve şehit düştü. Zeynep’in suçsuz olduğuna inancını koruyan Kadir ve Cemre, bunu ispatlamak için ellerinden geleni yapmaya başladı. Bunun üzerine Demir’den Zeynep’in suçsuzluğunu kanıtlayacak deliller aldı. Daha sonra Zeynep, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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