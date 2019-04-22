Ivana Sert Bu Sefer Tesettür Defilesinde Podyuma Çıktı

Moda tasarımına devam ederken bir yandan da modellik kariyerinin gerektirdiklerini yerine getiren Ivana Sert, bu alanda kendisine gelen teklifleri de değerlendirmeye devam ediyor. Kendine has stili ile podyumlarda görmeye alışık olduğumuz ünlü model, bu defa tesettür defilesinin podyumunda mankenlik yeteneklerini konuşturdu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen tesettür defilesinin en çok dikkat çeken modeli olmayı başaran Ivana Sert, podyumdaki görüntüsüyle sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Tesettür Defilesinde Podyuma Çıktı

Önceki gün düzenlenen defilede podyuma çıkan ünlü model Ivana Sert, birbirinden farklı tesettür kıyafetleri ile izleyenlerin yoğun ilgisini çekmeyi başardı. Taşıdığı tesettürlü kıyafetler ile başarılı bir görüntü çizen Ivana Sert, defileden sonra ilgi çeken bu anlara dair görüntüleri de sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Bu paylaşımın ardından sosyal medyanın hakkında en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran başarılı modelin, kısa sürede yoğun ilgi gören bu görüntülerine bir kesim takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Daha önce de bir tesettür gelinlik firmasının çekimleri için objektif karşısına geçen Ivana Sert, o zamanda da olduğu gibi bu hareketiyle de yine adından söz ettirmeyi başardı.

Ivana Sert Kimdir?

Ivana Sert, 25 Ekim 1979 yılında Sırbistan’ın Belgrad şehrinde dünyaya gelmiştir. Manken, stilist ve moda tasarımcısı olan Ivana Sert’in 1,67 boyunda ve 55 kilo olduğu bilinmektedir. Sırbistan’dan 2002 yılında taşınarak Türkiye’ye yerleşen ünlü modacı, 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile dünya evine girmiştir. Ivana Sert’in bu evlilikten 2006 yılında dünyaya gelen Kayon Ateş adında bir oğlu bulunmaktadır.

2013 yılında toplamda 2 yıl süren boşanma davalarının ardından Yurdal Sert ile yollarını ayıran ünlü model, 16 yaşına kadar bale ve piyano eğitimi almıştır. Sırbistan’da düzenlenen Belgrad Güzellik Yarışması’nda birinci olduktan sonra Miss Yugoslavya’ya katılan Sert, bu yarışmada da derece almıştır.

Her defasında Türkiye’yi çok sevdiği bilinen Ivana Sert’in “Burası benim birinci ülkem, Sırbistan ikinci sıradadır” diyerek bu sevgisini ekran karşısında da birçok kere dile getirmiştir. Türkiye’de geniş kitleler tarafından Bugün Ne Giysem adlı programda yaptığı jüri üyeliği ile tanınmıştır.