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Ankara Film Festivalinde Askıda Bilet Uygulaması

Bu yıl 30’uncusu düzenlenen Uluslararası Ankara Film Festivali’nde yapılan bir uygulama görenleri hem şaşırtıyor hem de beğeni topluyor. Festivaldeki filmleri izlemek isteyen ancak maddi durumu iyi olmayan başta öğrenciler olmak üzere tüm sinemaseverler için Askıda bilet uygulaması başlatıldı.

Ankara Film Festivalinde Askıda Bilet Uygulaması mask
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Bu yıl 30’uncusu düzenlenen Uluslararası Ankara Film Festivali’nde yapılan bir uygulama görenleri hem şaşırtıyor hem de beğeni topluyor. Festivaldeki filmleri izlemek isteyen ancak maddi durumu iyi olmayan başta öğrenciler olmak üzere tüm sinemaseverler için Askıda bilet uygulaması başlatıldı.

Türk Eğitim Derneği (TED) destekleriyle bu yıl hayata geçirilen Uluslararası Ankara Film Festivali’nde uygulanan sosyal yardımlaşma örneği tüm sinemaseverlerin beğenisini kazanıyor. Geçtiğimiz yıllarda da festivalin en sevilen uygulamalarından biri olan askıda bilet kampanyası, bu yılda da başta öğrenciler olmak üzere birçok maddi durumu iyi olmayan sinemaseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Askıda bilet adı verilen bu uygulamada, başkentli gençlerin maddi yetersizliklerden ötürü uluslararası film festivalinden yoksun kalmalarını engellemek ve sinemaseverlerin bu festivalden daha çok yararlanmasını sağlamak hedefleniyor. Bununla birlikte Ankaralılar tarafından yoğun ilgi gören uluslararası film festivaline katılım gösteren vatandaşlar da kendi imkanlarıyla gişeden aldıkları biletleri askıya çıkararak öğrencilere ve maddi durumu yetersiz vatandaşlarımıza bu konuda destek oluyor.

5 Yıl Önce Başlatıldı

Bu yıl Türk Eğitim Derneği’nin (TED) katkılarıyla hayata geçirilen 30’uncu Uluslararası Ankara Film Festivali’nde de uygulamaya konulan “Askıda Bilet” projesi, başta öğrenciler olmak üzere maddi durumu yetersiz olan sinemaseverlerin festivalden yararlanmaları konusunda önemli rol üstleniyor. Festivale katılan başkentlilerin de kendi ceplerinden ödedikleri biletleri askıya çıkararak destek oldukları kampanya 5 yıl önce başlatılmıştı. Bu sayede 5 yılda binlerce sinemasever festivalde gösterime giren filmleri yerinde izleme şansına kavuşmuş oldu.

TED’in katkılarıyla 4 bin bilet temin edilen festivalde, geçen yıl da 5 bin adet biletin askıya çıktığı belirtildi. Festivalin düzenlenmesinde görevli olan Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol, basın muhabirlerine, askıda bilet uygulamasının sinema bölümünde okuyan öğrencilerin yararlanması için başlattıklarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl 5 bin, bu yıl da 5 bin biletin sinema bölümü başkentli öğrencilere sunulduğunu belirten Demirkol, sinemaseverlerin de destekleriyle daha çok biletin askıya çıkarılarak, daha fazla vatandaşımızın bu festivalden yararlanabileceğini ifade etti.

Askıda Bilet Sadece Hafta İçi Filmlerine Özel

Öte yandan 5 yıldır uygulanan Askıda Bilet uygulamasında sadece hafta içi ilk 3 seansta gösterime giren filmlerin biletleri sinemaseverlere sunuluyor. Bununla birlikte 30. Ankara Uluslararası Sinema Festivali kapsamında hafta içi 11.30 seanslarının biletleri, gişelerden 9 TL bedelle sinemaseverlere sunuluyor.

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