Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Avan: Saldırı bizleri derinden üzdü

ANKARA'da, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, "Kılıçdaroğlu'na yapılan fiziki saldırı bizleri derinden üzmüştür. Kılıçdaroğlu, başta şehit ailesinin ve Çubuk ilçesinin misafiridir. Bu tür saldırılar misafirlere yapılan bir saygısızlıktır" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğradığı Ankara'nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren Çubuk Terör Mağdurları Derneği'nin Başkanı Zeki Avan, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Şehit Yener Kırıkcı ile birlikte tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek terör örgütü PKK'yı ve destekçilerini de şiddet ve nefret ile kınayan Avan, şunları kaydetti:

"Bizler ilçemizin 73'üncü şehidi Yener Kırıkcı'nın acısını yaşarken, şehidimizin cenaze töreninde demokratik çerçevede yapılan eleştiri ve protestolardan sonra CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan fiziki saldırı bizleri derinden üzmüştür. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta şehit ailesinin ve Çubuk ilçesinin misafiridir. Bu tür saldırılar misafirlere yapılan bir saygısızlıktır. Hele hele bu bir şehit cenaze töreni ise hiç de hoş olmayıp, yakışmamıştır. Yapılan bu saldırılar bizleri müteessir etmiştir. Şehidimizin cenaze törenini gölgede bırakmıştır. Ülkemizin genelinde ve Çubuk ilçemiz şehidimizin acısını yaşarken, ilçemizin böyle bir olayla anılır olması bizleri daha da üzmüştür. Bu tür çirkin olayları kabul etmiyoruz. Çubuk ilçemizde çok güzel faaliyetler yapılmaktadır. Güzel şeylerle anılmak istiyoruz ve bu konuda herkesten daha dikkatli ve hassas olmalarını bekliyoruz."