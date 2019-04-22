E-Okul Yazılı Sınavı Sonuçları Açıklandı Mı?

Milyonlarca öğrenciyi ve aynı zamanda velilerini yakından ilgilendiren bir uygulama olan e-Okul not ve devamsızlık sorgulama işlemleri, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. E-Okul VBS sisteminde yer alan öğrenci devamsızlık bilgileri ve sınav notları nasıl takip ediliyor? Öğrenciler ve velileri, e-Okul giriş ekranı ile sınav sonuçlarını ve devamsızlık bilgilerini nasıl güncel olarak görüntüleyebilir? İşte son dönemde en çok merak edilen uygulamalardan biri olan e-Okul VBS sistemi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Özellikle sınav dönemlerinde öğrenciler ve velileri tarafından yoğun olarak kontrol edilen e-Okul VBS sistemi sayesinde öğrencilerin sınav sonuçları, güncel olarak devamsızlık durumları hakkında bilgiler, ders programı listeleri gibi birçok bilgiyi internet üzerinden görüntülenebiliyor. E Okul veli bilgilendirme sistemine erişebilmek için e-Okul sistemine giriş yapılması gerekiyor. Söz konusu e-Okul internet sitesinde giriş yapmak için de öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarasına ihtiyaç duyuluyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne Nasıl Giriş Yapılır?

Velilere, çocuklarının eğitim hayatlarını güncel bir şeklide görüntüleme imkanı sunan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Oldukça kullanışlı olan sistem sayesinde; öğrencilerin devamsızlık bilgileri, sınav sonuçları, karne not bilgileri ve ders programları internet üzerinden kolaylıkla görüntülenebiliyor.

E Okul VBS sistemine giriş yapmak isteyen veliler, öğrencilerin T.C. kimlik ve okul numarasına ihtiyaç duyuyor. Bu bilgileri e-Okul resmi internet sitesinde ilgili alanlara girdikten sonra güvenlik kodunu da doğru bir şekilde ekrandaki kutucuğa girerek Veli Bilgilendireme Sistemi’ne giriş yapılabiliyor.

E-Okul Şifresi Nasıl Değiştirilir?

E-Okul şifresi almak için uyulması gereken bir takım adımlar söz konusu olmaktadır. E-Okul şifresini değiştirmek isteyenlerin, ilk olarak e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Bu siteye giriş yaptıktan sonra ekrana gelen “Öğrenci T.C. kimlik no” ve “Öğrenci Okul No” öğrencinin bilgileri ile doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Bu işlemlerden sonra ekranda bulunan güvenlik kodunda “Resimdeki Rakamlar” eksiksiz olarak ilgili kutucuğa yazılmalıdır. Bu işlemin ardından giriş butonuna basarak sisteme giriş yapmak mümkün olmaktadır. Sisteme giriş yaptıktan sonra da e-Okul şifresini değiştirme bağlantısı kullanılarak yeni şifre oluşturulabilinmektedir.