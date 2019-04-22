Türkiye’nin İlk Spor Çizgi Filmi 23 Nisan’a Yayın Hayatına Başlıyor!

Türkiye televizyonlarından yayınlanacak olan ve tamamen Türk yapımcılar tarafından hayata geçirilen yeni bir çizgi film projesi “ Hızlı Ayaklar” 23 Nisan akşamı saat 18.00’de ilk bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile hazırlanan “Hızlı Ayaklar” adı verilen spor odaklı macera temasına sahip çizgi film, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların beğenisine sunulacak. MinikaGO çocuk televizyon kanalında saat 18.00’da izleyiclerle buluşacak olan “Hızlı Ayaklar” ilk Türk yapımı spor çizgi filmi olma özelliğini taşıyor.

Ali Hakan Kaya İmzası Taşıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle çocuklara spor yapmanın önemini aşılamak ve çocukları küçük yaştan itibaren spor yapmaya teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen proje, başarılı çizgi film yapımcılarının kaleminden televizyon ekranlarına geliyor. Daha önceden hayata geçirilen “ İstanbul Muhafızları”, “Nane ile Limon” ve “Cille”nin yapımcılığını üstlenen Ali Hakan Kaya, sevilen çizgi filmlerin arasına bir yenisini daha ekleyerek çocukların beğenisini kazanacak yapımlar ortaya koymaya devam ediyor. Ali Hakan Kaya’nın son yapımı “Hızlı Ayaklar”, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da tam destek görüyor. Bu çizgi dizi ile çocuklara spor yapmanın sağlık yaşamada ne kadar etkili olduğu aşılanacak. Bunun yanında geleceğin sporcularının da yetişmesi adına çocukları temelden bir sporsever olarak yetiştirmenin desteklenmesi adına büyük umutlarla hayata geçirilen Hızlı Ayaklar çizgi filminde dostluk ve kardeşlik temaları da işlenecek.

Olimpiyatlara Hazırlanan Ali’nin Maceraları Çocukları Etkileyecek

Çizgi filmde Ali, Hasan, Zeynep, Hatice ve Yusuf Türkiye’nin en gelecek vadeden sporcuları olmak ve hazırlandıkları olimpiyatlarda Ay Yıldızlı bayrağı göndere çekmek için çalışmalarına devam ediyor. Bununla birlikte Hakan, İbrahim, Bahar, Fatma, Sevde ve Merve de her biri kendi spor branşlarında isimlerinden söz ettirebilmek için mücadelelerine devam ediyor.

Spor yapmanın öneminin ve dostluk temalarının işlendiği çizgi filmde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yanı sıra; Güreş, Atletizim ve Tekvando Fedarasyonlarının da destekleri bulunuyor. Çocuklar için ilgi çekici olarak hazırlanan çizgi filmin konusunda, okul hayatına devam eden Ali’nin yetenek testine girdikten sonra olimpiyatlarda başarılı olabilecek potansiyelde olmasının keşfedilmesinin ardından sporculuk kariyerine başlaması anlatılıyor. Ali’nin bu yolda yaşadığı macera, 23 Nisan günü saat 18.00’de MinikaGo ekranlarında yer almaya başlayacak.