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Doğduğunuz Saatin Karakterinizde Önemli Bir Etkisi Olduğunu Biliyor Muydunuz?

Yapılan araştırmalar sonucunda insanların karakterleri ve dünyaya geldikleri saatler arasında önemli bir bağlantı olduğu ortaya çıktı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde uzun yıllar gerçekleştirilen araştırmanın ardından belirli saat dilimlerinde doğan kişilerde ortak karakteristik özellikler görüldüğü ortaya çıktı.

Doğduğunuz Saatin Karakterinizde Önemli Bir Etkisi Olduğunu Biliyor Muydunuz? mask
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Yapılan araştırmalar sonucunda insanların karakterleri ve dünyaya geldikleri saatler arasında önemli bir bağlantı olduğu ortaya çıktı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde uzun yıllar gerçekleştirilen araştırmanın ardından belirli saat dilimlerinde doğan kişilerde ortak karakteristik özellikler görüldüğü ortaya çıktı.

Doğduğunuz saatin karakterinizde önemli bir etkisinin olduğunu biliyor muydunuz? Son dönemde dünya üzerinde farklı milletlerden insanların bir araya getirilerek yapılan karakter analizi çalışmaları yoğunluk kazandı. Bu alanda yapılan araştırmalardan biri olarak öne çıkan doğum saati ile karakter ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar, çok ilginç sonuçlar ortaya çıkarıyor. Buna araştırmalara göre dünyaya gelinen saat dilimine göre kişilerin karakter özellikleri benzerlik gösteriyor. Uzmanların araştırmalarının sonucunda oraya çıkan dünyaya gelinen saat ve karakter arasındaki ilişki şaşırtıcı bir şekilde doğruluk payı ile insanların yoğun ilgisini çekiyor.

Dünyaya Gelinen Saatin Karakteristik Özelliklere Etkisi

Dünya üzerinde farklı milletlerden milyonlarca kişinin dahil edildiği araştırmalar neticesinde, belirli saatler arasında doğan kişilerde, her ne kadar farklı kültürlere sahip olsalar da benzer karakteristik özellikler olduğu gözlenmiştir. Araştırmada 2 saatlik dilimler şeklinde dünyaya geldiği saate göre gruplandırılan katılımcılar, ortak karakter özelliklerine sahip olmasıyla hem araştırma yapan uzmanları hem de araştırma sonucunu duyan kişileri şaşırtmaya devam ediyor. Bu araştırmaya göre doğdurunuz saat ile karakter özellikleri şu şekilde ortaya çıkıyor:

00.00 ile 02.00 Saatleri Arasında Doğanlar

Bu saat dilimleri arasında dünyaya gelenler, bulundukları ortamlarda güven arayışı içine girerler. Bu kişiler özgüveni yüksek ve davranışlarında oldukça rahat olan kişilerdir. Aile kavramı bu kişilerin birinci önceliğidir.

02.00 ile 04.00 Saatleri Arasında Doğanlar

Bilgi birikimi yüksek ve iletişimi kuvvetli kişilerdir. Bu kişiler; okumayı, yazmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi severler ve vazgeçilmez dost olarak görülürler.

04 ile 06.00 Saatleri Arasında Doğanlar

Güçlü karaktere sahip insanlardır. Ellerindekilerin kıymetini bilir ve vizyon sahibidirler. Paylaşımcı ve romantik kişiler olarak görülürler.

06.00 ile 08.00 Saatleri Arasında Doğanlar

Çevrelerine emir vermeyi seven kişilerdir. Kendilerini önemli hissetmekten keyif alırlar.

08.00 ile 10.00 Saatleri Arasında Doğanlar

Huzurlu yaşamı temel felsefesi edinen kişilerdir. Yalnız başına kalmaktan ve dinginlikten keyif alırlar.

10:00 ile 12.00 Saatleri Arasında Doğanlar

Dışa dönük bireyler olarak görülen bu saat diliminde doğan kişiler, kendileriyle benzer karakterdeki kişilerle vakit geçirmekten büyük keyif alırlar.

12:00 ile 14.00 Saatleri Arasında Doğanlar

Hırslı ve sorumluluk bilinci yüksek kişilerdir. Kafa karışıklığı yaşamaz ve kendilerini iyi hissetmek adına neler yapmaları gerektiğini iyi bilirler.

14:00 ile 16.00 Saatleri Arasında Doğanlar

Monoton olan her şeye karşıt karakter özelliklerine sahip olan bu kişiler, yeni şeyler keşfetmeyi ve hareket etmeyi seven bireylerdir.

16.00 ile 18.00 Saatleri Arasında Doğanlar

Çevreleri tarafından iyimser ve enerjik bir yapıya sahip oldukları kolaylıkla görülebilir. Ancak hislerini herkesle paylaşmazlar.

18.00 ile 20.00 Saatleri Arasında Doğanlar

Empati yeteneği yüksek kişilerdir. Bununla birlikte bu saatte doğanlar her şeye meydan okumak yerine olayları akışına bırakmayı benimserler.

20.00 ile 22.00 Saatleri Arasında Doğanlar

Başkalarına yardım etmeyi öncelikleri arasına alan bu kişiler, elini attıkları her işte neredeyse hiç hata yapmazlar. Her işlerini özenle sonuçlandırırlar.

22.00 ile 00.00 Saatleri Arasında Doğanlar

Hayattan ne istediklerini iyi bilen insanlardır. Neşeli ve yaratıcı olmalarının yanında hayalleri için çabalamayı seven kişilerdir.

Bugün 17:13 TSİ Amasya- Kadın

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