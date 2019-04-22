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Ankara'da Yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi

Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2019 yılı 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara’da sona erdi.

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Ankara'da Yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi

Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2019 yılı 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara’da sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde gerçekleşen şampiyonaya 875 sporcu katıldı. Rekor katılıma ulaşılan şampiyonada derece yapan sporcular 07-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası 15 Yaş Badminton Turnuvası'nda ülkemizi temsil edecekler.

15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda dereceye giren sporculara ödüllerini, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, başkanvekili Selçuk Yılmaz, genel sekreter Hayati Kısacık, organizasyon kurulu üyeleri Celal Uz ve Mehmet Emin Başaran takdim etti.

Müsabaka bitiminde, antrenör sıralamasında ilk 8’de yer alan antrenörlere kupa verildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından şampiyona sona erdi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde:

Çift Bayanlarda; 1. Sudenaz Duyar - İrem Uysal, 2. Ravza Bodur - Tuğçe Damar, 3. Cevriye İşcan - Elmas Nur Şencan, 3. Hümeyra Reyhan Demirbaş - Cansu Erçetin.

Çift Erkeklerde; 1. Burak Mert Alkaya - Furkan Saraç, 2. Emre Ayık - Buğra Kaan Göksel, 3. Ahmet Emre İnan - Abdulsamed Tekedereli, 3. Anıl Ulaç Atan - Miraç Kantar.

Karışık Çiftlerde; 1. Burak Mert Alkaya - Sudenaz Duyar, 2. Muhammed Ali Atasoy - Sıla Çiğdem, 3. Mehmet Can Töremiş - Sümeyye Erkuş, 3. Buğra Kaan Göksel - İrem Uysal.

Tek Bayanlarda; 1. Ravza Bodur, 2. Cansu Erçetin, 3. Nurgül Yılmaz, 3. Cerennaz Balcı.

Tek Erkeklerde; 1. Anıl Ulaç Atan, 2. Miraç Kantar, 3. Hüseyin Akif Koç, 3. Melih Kağan Yavuz.

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Bugün 18:20 TSİ DHA Ankara- Spor

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