Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 18:22 TSİ- Eğitim G: Bugün 18:24 TSİ

Bakan Selçuk'tan öğrencilere video klipli kutlama

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ını video klip ile kutladı. Bakan Selçuk'un öğrencilere mesajını içeren klip, okullarda izlettirilmek üzere 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı video klip ile kutladı. Bakan Selçuk'un öğrencilere mesajını içeren klip, okullarda izlettirilmek üzere 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi.

Basın ve yayın kuruluşları ile de paylaşılan video klip, Bakan Selçuk’un öğrencilere sorduğu bilmeceyle başlıyor. Bakan Selçuk, video klipte öğrencilere şöyle seslendi:

"Çocuklar size bir bilmecem var. Bizim ülkemizde doğan her çocuğa, doğar doğmaz verilen ve elinden asla alınmayan hediye nedir? İyi düşünün. Bildiniz değil mi? 23 Nisan. Atatürk'ün çocuklara, çocukluk hediyesi olarak peşinen verdiği bir armağan var elimizde. Onu çok beklediğiniz, çok istediğiniz bir doğum günü hediyesi gibi düşünün. Sizlere bu çok özel hediyeye ek olarak başka hediyeler de verilmesini diliyorum.

Şimdi sizin için gönderilmiş rengarenk hediye kutuları hayal edin. Bir kutudan kucak dolusu sevgi, kocaman bir kutudan saygı çıktığını düşünün. Bir kutudan dilediğinizce oynayabilmeniz için vakit, bir diğerinden anlayış çıktığını hayal edin. Etrafınızdaki her yetişkinin size güzel bir gelecek uzattığını düşünün.

Ben biliyorum ki bu hediyelerin hepsi sizler için bir yerlerde hazırlanıyor. Siz yaşadığınız bu harika günlerin tadını çıkarmaya, kucağınızdaki bu muhteşem hediyenin hakkını vererek, çocuk olmanın şenliğini yaşamaya bakın. Sizin her gününüz bayram, ama bugün 23 Nisan.  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı yürekten kutluyor, gözlerinizdeki ışığa duyduğum inançla hepinize saygılarımı sunuyorum."

Bugün 18:22 TSİ DHA Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
5 yaşındaki Cemrenur, İstiklal Marşı’nın 10 Kıtasını Ezbere Okudu mask
5 yaşındaki Cemrenur, İstiklal Marşı’nın 10 Kıtasını Ezbere Okudu
THY Uçuş Personeli İçin Crew Terminali Hizmete Girdi mask
THY Uçuş Personeli İçin Crew Terminali Hizmete Girdi
İlk Buluşmada Neler Yapılır? mask
İlk Buluşmada Neler Yapılır?
İş Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
İlk kez yapılacak 'okul yöneticiliği' sınavına 56 bin aday girecek mask
İlk kez yapılacak 'okul yöneticiliği' sınavına 56 bin aday girecek
İstanbul Havalimanı Personeli Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisinde Eğitim Alıyor mask
İstanbul Havalimanı Personeli Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisinde Eğitim Alıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü mask
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları mask
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı mask
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda mask
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e 82-80 Kaybetti mask
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e 82-80 Kaybetti

GALERİ

Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu mask
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu
İşte casusların kaldığı o ev mask
İşte casusların kaldığı o ev
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL