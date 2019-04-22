Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 20:07 TSİ- Gündem G: Bugün 20:17 TSİ

Ankara Valisi Vasip Şahi'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı

Taşıdığı mana itibariyle milletimizin bağımsızlık ruhunu temsil eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıl dönümünü, dünya çocuklarının da katılımıyla coşku içinde kutluyoruz.

Vasip ŞAHİN mask
Büyütmek için resme tıklayın

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı

Taşıdığı mana itibariyle milletimizin bağımsızlık ruhunu temsil eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıl dönümünü, dünya çocuklarının da katılımıyla coşku içinde kutluyoruz.

İstiklâl Savaşımızın lideri, Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal tarafından çocuklarımıza armağan edilen ve dünyadaki yegâne çocuk bayramı olan bu bayram; aziz vatanımızı her alanda en ileriye taşımak için yılmadan, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmamıza ve kenetlenmemize vesiledir.

Geleceğimizin umudu sevgili çocuklar, kahraman bir milletin evlatları olarak sizler ülkemizin yarınlarısınız. Sadece Türk milletinin ve devletinin değil dünyanın geleceği için dünya çocukları ile el ele vererek sevgi, barış ve kardeşlik tohumları ekeceğinize inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, sevgiyle kucaklıyorum.

Vasip ŞAHİN

Ankara Valisi

Bugün 20:07 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Avan: Saldırı bizleri derinden üzdü mask
Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Avan: Saldırı bizleri derinden üzdü
Mamak Kültür ve Sanatın Başkenti Olacak mask
Mamak Kültür ve Sanatın Başkenti Olacak
Bakan Akar şehitler için düzenlenen törene katıldı mask
Bakan Akar şehitler için düzenlenen törene katıldı
e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti mask
e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü mask
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü
Bahçeli, "Iğdır’da hakkımız gasp edilmiştir mask
Bahçeli, "Iğdır’da hakkımız gasp edilmiştir
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü mask
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atalay Şahinoğlu’nun Cenazesine Katıldı
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları mask
Volkan Demirel'den Önemli Derbi Açıklamaları
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı mask
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda mask
Galatasaray ile Kayserispor 46. randevuda
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e 82-80 Kaybetti mask
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e 82-80 Kaybetti

GALERİ

Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu mask
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu
İşte casusların kaldığı o ev mask
İşte casusların kaldığı o ev
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL