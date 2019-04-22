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Alp Navruz Kimdir?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisindeki başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Alp Navruz mask
TRT1 Elimi Bırakma Dizisi mask
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Alp Navruz Kimdir, Kaç Yaşındadır?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisindeki başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Elimi Bırakma dizisinin hayranları, ünlü oyuncu hakkında sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda merak ettikleri sorulara cevaplar arıyor. İşte yakışıklı oyuncu Alp Navruz kimdir, kaç yaşındadır?

Alp Navruz Kimdir?

Alp Navruz, 2 Şubat 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Boyu 1.85 cm. Küçük yaşlarından itibaren tiyatroya ve oyunculuğa ilgi duyan Alp Navruz, ilk sahne deneyimini ilkokul sıralarındayken yaşadı. İlköğretim hayatına devam ederken, kendi yazdığı bir tiyatro oyununu sahnelendiren Navruz, daha sonra Altan Erkekli, Cihan Ünal gibi usta tiyatroculardan oyunculuk eğitimi aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan yakışıklı oyuncu, profesyonel oyunculuk kariyerinden önce ilk olarak podyumlara adımını attı. Modellik yaparak kariyerine başlayan Alp Navruz, aynı zamanda yüzme ve okçuluk sporuyla da yakından ilgileniyor.

Edebiyat Bölümü mezunu olarak yazı yazmayı ve kitap okumayı çok sevdiği bilinen ünlü oyuncu, amatör olarak şiir ve öyküler de kaleme almaktadır.

Ünlüler camiasında modellik yaparak tanınan Alp Navruz, daha sonra usta isimlerden oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez “Ceberrut” adındaki sinema filmiyle kamera karşısına çıkan Alp Navruz, beyaz perdede gösterdiği başarılı çıkışını televizyon yapımlarında sürdürmeye devam etti. Televizyondan yayınlanan ilk dizisi olan “Arkadaşlar İyidir”de Berke rolünü canlandıran Navruz, bu dizinin ardından tanınmaya başlayınca kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başladı.

Fazilet Hanımın Kızları’nda Yıldızı Parladı

Star TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan ve 2017 yılında yayın hayatına başlayan Fazilet Hanımın Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yapan Alp Navruz, bu dizide hayat verdiği Sinan Egemen karakteri ile yıldızını parlattı.

Başrollerinde; Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç gibi sevilen isimlerin yer aldığı Fazilet Hanımın Kızları dizisinde gösterdiği performansla büyük bir hayran kitlesine kavuştu.

TRT1 Elimi Bırakma Dizisi

Sevilen oyuncu Alp Navruz, son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Elimi Burakma dizisinde oyunculuk kariyerine devam ediyor.

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