Banu Zorlu Kimdir?

Son günlerde sosyal medyada hakkında en çok konuşulan isimlerden biri olan Banu Zorlu, internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Banı Zorlu kimdir, kaç yaşındadır gibi merak edilen soruların yanıtları ve magazin dünyasının sevilen ismi Banu Zorlu’nun hayatı hakkında önemli bilgiler yazımızda yer alıyor.

Tam adıyla Naime Banu Zorlu, 2 Aralık 1980 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden gelen Banu Zorlu’nun babası, ünlü sinema yönetmeni Eser Zorlu, annesi ise ünlü senarist Yasemen Zorlu’dur. Küçük yaşlarını İsviçre’nin Zürih şehrinde geçiren Banu Zorlu, bir süre sonra ailesinin İzmir’e taşınmasının ardından ilköğretimini İzmir İtalyan İlköğretim Okulu’nda okudu. Ortaokul ve lise eğitimini de İstanbul’da devam ettiren Zorlu, İstanbul Fransız Lisesi mezunudur.

Küçük yaşlarından itibaren sanata özellikle müziğe ilgisi olduğu bilinen Banu Zorlu, ilkokul eğitimi devam ettiği sırada konservatuar sınavına girerek yarı zamanlı piyano eğitimine başladı. Daha sonra 1991 – 1996 yılları arasından Kadıköy Haldun Taner Devlet Konservatuarı Piyano bölümünde eğitim alan Banu Zorlu, 1996 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden 2002 yılında mezun oldu.

Banu Zorlu'nun Üniversite Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Banu Zorlu, üniversitede gördüğü; piyano, solfej, ritim, mimik, rol, opera ve sahne derslerini başarıyla tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Bölümü’nü kazanan Banu Zorlu, eğitimine burada devam etti.

Banu Zorlu, üniversitede aldığı; İtalyanca, Almanca, İngilizce, tiyatro, ülke dansı, şan, ritmik, modern dans, ensemble, sahne, korrepetisyon ve diksiyon derslerini başarıyla verdi. Ayrıca yabancı dillerde diksiyon, opera tarihi, ritim ve piyano gibi dersler de alan Banu Zorlu müzik kariyerine devam ederken sinema perdelerinde de yer aldı.

7 Dil Biliyor

Senaryosu annesi, Yasemen Zorlu’nun kaleminden çıkan 1985 yılı yapımı “Sevgi Damlacıkları” filminde rol adlı. Filmin başrolünü Neşe Aksoy ve Hayati Hamzaoğlu paylaşırken, yönetmenlik koltuğunda da Banu Zorlu’nun babası Eser Zorlu oturuyordu.

Toplamda 7 dil bilen Banu Zorlu, TRT ekranlarında yayınlanan “Müdür Baba” adlı dizide tam 52 bölüm rol aldı. İlk sahne şovunu 1997 yılında İzmir’de gerçekleştiren Banu Zorlu, daha sonra “Büyülü Gözler” ve “Hayat Bazen Tatlıdır” adlı dizilerde rol aldı.