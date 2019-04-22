Berker Güven Kimdir?

Berker Güven, 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nden mezun olan Güven, 2014 yılından bu yana Craft Oyunculuk Atölyesi ekibinde yer almaktadır. 2017 yılında “Yen” adlı tiyatro oyununda da sahnede rol alan genç oyuncu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Neslihan Yeldan gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşmıştır.

Sinema yapımlarında da rol alan genç oyuncu yine 2017 yılunda Nihat Durak’ın yönetmenliğini yaptığı “Babam” adlı filmde sinemaseverlerin karşısına çıkmıştır. Bu filmde “Arif” karakterine hayat veren Güven; Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Erkan Kolçak Köstendil ve Cezmi Baskın gibi önemli isimler ile birlikte çalışmıştır.

Berker Güven’in Performansı Beğeni Topladı

Kanal D ekranlarından Nisan ayı itibarıyla izleyicilerle buluşan Zalim İstanbul dizisinin Nedim’i Berker Güven, dizide gösterdiği başarılı oyunculuk performansı ile beğeni topladı. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Zalim İstanbul, dikkat çekici senaryosu ve başarılı oyunculukları ile izleyenlerden tam not aldı.

Nisan ayı itibarıyla yayın hayatına başlayan yeni dizi Zalim İstanbul, büyük bir beğeni ile izlenmeye devam ediyor. Etkileyici konusu ve başarılı oyuncu performanslarıyla öne çıkan Zalim İstanbul dizisinin başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay gibi isimler yer alıyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanan ilk bölümüyle diziseverlerle buluşan Zalim İstanbul, büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. İlk bölümüyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan dizide, bazı oyuncuların gösterdikleri başarılı performans ayrıca beğeni topladı.

Bunlar arasında, Zalim İstanbul dizisinde Nedim rolünü başarılı bir şekilde canlandıran Berker Güven öne çıkıyor.

Zalim İstanbul’un Nedim’i Çok Beğenildi

Yönetmenlik koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu Zalim İstanbul dizisi, Avşar Film’in yapımcılığıyla Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşuyor.

Dizinin sevilen senaryosu ise, Sırma Yanık’ın kaleminden çıkıyor. Dizide Agah Karaçay’ın felçli yeğeni Nedim karakterini canlandıran genç oyuncu Berker Güven, gösterdiği başarılı performans ile dizinin izleyicileri tarafından çok beğenildi. Genç oyuncunun başarılı performansının arkasında yatan sır açığa çıktı.

Felçli Nedim karakterini daha gerçekçi ve başarılı bir şekilde oynayabilmek için Berker Güven’in felçli hastalarla bir araya gelip onlarla vakit geçirdiği öğrenildi.