Esra Erol Programı İle 60 yıldır aradığı kardeşlerini buldu

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bugün 60 senelik hasret son buldu.

İçindeki yarayı hiçbir biçimde bastıramadığını ifade eden Hanife Öner, “Buraya babamı aramaya geldim. Bunca yıldır beni aramadı. Belki şimdi ortaya çıkar. Beni terk eden babayı aramak istemedim bu zamana kadar.

Ama yaş ilerleyince duygusallık gün yüzüne çıkıyor. O benim yanımda değildi ama ben onun yanında olmak isterim. Belki babamın bakıma lüzumu vardır, ben ona bakarım. Belki can vermiş olabilir, can vermiş olsa dahi kabir taşını görebileyim, belki kardeşlerim de vardır.” dedi.

Babası ve varsa kardeşlerini görebilmenin hayaliyle yaşayan Öner, canlı yayında hakikatlerle yüzleşti. 60 yıldır aradığı babasının can verdiğini canlı yayında bilen Öner, babasına ait resmi ilk kez Esra Erol’da gördü.

Öner, daha sonra hiç görmediği ve öğrenmediği kardeşleriyle programda kucaklaştı. Öner’in yaşam öyküsü ise izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Kardeşlerine kavuşan Öner, “Ben yalnız değilmişim demek” diye konuştu.

(İHA)