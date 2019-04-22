Zara Mağazaları Ankara

İspanya merkezli olan Zara ülkemizde de uzun yıllardır giyim ve aksesuar konusunda öncülük etmektedir. Hem spor hem de şık giyimler için Zara birbirinden farklı tasarımlar sunuyor. Kalitenin adresi olan Zara, yeni sezon modasına uygun tüm ürünleri müşterileri ile buluşturuyor. Zara mağazalarından alınabilecek ürünlerden bazıları ise şu şekildedir:

Elbise,

Jean,

Şort,

Çanta,

Plaj giyim,

ANKARA Zara Mağazaları

Ankara Zara Mağazaları toplam 5 adreste hizmet sunmaktadır. Sırasıyla;

1. Ankamall Zara Mağazası

2. Taurus Zara Mağazası

3. Kentpark Zara Mağazası

4. Panora Zara Mağazası

5. Gordion Zara Mağazası

Zara mağazaları ankara ankamall

Ankamall giyim mağazaları arasında dünyanın en önemli markalarından birisi olan Zara yer almaktadır.

Tüm bu ürünleri özel fiyatlara satın alabilmek için Ankamall Zara şubesi ziyaret edilmelidir. Zara yaptığı kampanyalar ile şıklığı uygun fiyatlara sağlamaktadır.

Zara Mağazası Ankamall Mevlana Blv. No: 2 06330 Yenimahalle / Ankara adresinden ulaşabilirsiniz. Ankamall Alışveriş merkezine gelmeniz halinde zara mağazası 1. Kat'a hizmet sunmaktadır. Sorun ve kampanyalar hakkında web sayfasından bilgi alabileceğiniz gibi acil durumlarda 0 (312) 541 23 00 telefon ile iletişim kurabilirsiniz.

Adres: Ankamall Mevlana Blv. No: 2 06330 Yenimahalle / Ankara

Telefon: +90 312541 23 00

Bulunduğu Kat: 1. Kat

Zara mağazaları ankara Taurus

Kadın, erkek ya da çocuk giyimin en önemli markalarından birisi Ankamall giyim mağazası Zara’dır. Zara spor ya da plaj giyimlerin yanı sıra ofis şıklığı için de sıklıkla tercih edilir.

Hem erkeklerin hem de kadınların iş yerlerinde ne giyecekleri derdi Zara ile son buluyor. Birbirinden farklı stile sahip olan kıyafetler Zara mağazasında müşterilerini bekliyor.

Adres:ÇANKAYAKONYA YOLU MEVLANA BULVARI MAĞAZA NO: 147, 190 06640 - ANKARA

Telefon:+90 3122875035

Bulunduğu Kat:

Zara mağazaları ankara Kentpark

Ofis Modasını Ankamall Zara İle Takip Edin. Farklı pek çok tasarımı mağazasında bulunduran Zara her beğeniden insana hitap ediyor. İster rahat ister şık giyim olsun Zara her tarz için özel tasarımlarını mağazalarında müşterileri ile buluşturuyor.

İndirim günlerinin de takip edilmesi ile tüm bu kaliteli şıklık uygun fiyatlara satın alınabilir. Kampanyadaki ürünlerin neler olduğu da Ankamall Zara mağazası aracılığıyla öğrenilebilir.

Adres: ÇANKAYAESKIŞEHİR YOLU 7KM ÇANKAYA, 164 06830 - ANKARA

Telefon:Telefon +90 3122199838

Bulunduğu Kat:

Zara mağazaları ankara Panora

Adres: ÇANKAYATURAN GÜNEŞ BULVARI 13, 168 -169 06460 - ANKARA

Telefon:+90 3124908877

Bulunduğu Kat:

Zara mağazaları ankara Gordion

Adres: ÇankayaKORU MAH. ANKARALILAR CAD., 2 06810 - ANKARA

Telefon:+90 3122367606

Bulunduğu Kat: