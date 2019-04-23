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Spor Toto Süper Lig'de Maç Sonuçları

29. hafta maçları tamamlanan Süper Lig'de Spor Toto Süper Lig'de Maç Sonuçları. Medipol Başakşehir liderliğini korudu. 30 hafta maç programı

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Spor Toto Süper Lig'de Maç Sonuçları

Bu hafta süper ligde kapanış maçında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuç ile puanını 56'ya çıkararak liderle arasındaki farkı 6 puana düşürdü.

Süper Lig'de lider durumunda olan Medipol Başakşehir, kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak büyük yara aldı. Bu sonuç ile puanını 62'ye çıkardı. Turuncu-lacivertliler son 5 haftasına girilen ligde liderliğini  korumayı başardı.

Lig İkincisi Galatasaray, kendi sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 gibi net skorla galip gelerek 59 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, 5 puan geride girdiği 29 haftaya, başakşehirsporun 2 puan kaybını değerlendirerek farkı 3'e indirdi.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, düşme potasının 5 puan üzerinde yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Bursaspor: 1-1

Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1

Akhisarspor-Antalyaspor: 1-2

Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-1

MKE Ankaragücü- Atiker Konyaspor: 0-0

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 1-2

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde:

26 Nisan Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

Muhabir: Emrah Oktay

Bugün 09:04 TSİ AA İstanbul- Spor

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