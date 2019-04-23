AK Parti’den soykırım ve sömürge çalışması

24 Nisan 1915’in sözde yıl dönümü öncesinde bir hazırlık yapan AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, “Batı Ülkelerinin Sömürgeci ve Soykırım Tarihi” başlıklı bir dosya hazırladı.

Hazırlanan dosyayı gazetecilere tanıtan İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Bizim batı ile ilgili yaptığımız çalışma, Amerika’da dahil, kendi tarihleri hakkında yaşananları gün ışığına çıkartmak.

Biraz da onlara ayna tutmak gerekir diye hazırladığımız bir çalışma” diye konuştu.

“DÜNYADA TARİHİ EN TEMİZ OLAN BÜYÜK İMPARATORLUKLARINDAN BİRİSİ”

24 Nisan’ın sözde yıl dönümünde batılı bazı ülkelerin Türkiye ile ilgili algı operasyonları yürüteceklerini kaydeden Leyla Şahin Usta, “24 Nisan’da bir takım algı operasyonları ile batılı ülkelerin kendi tarihlerinde olan soykırımlardan dolayı Türkiye’ye de bir soykırım etiketi yapıştırma çabaları var. Olmayanları sözde gerçek gibi göstermeye çalışmaları, siyasetçilerin aşırı ırkçı söylemleri, Müslüman ve İslam düşmanlığı ile birlikte körükledikleri bir dilin eseri bunların hepsi” şeklinde konuştu.

Osmanlı’nın hiçbir zaman sömürgeci olmadığını, girdiği topraklarda insanların canlarını, mallarını, dinlerini ve ırklarını güvence altına aldığını söyleyen Usta, “Bu sayede imparatorluğunu 600 yıl boyunca sürdürmüş, dünyada tarihi en temiz olan büyük imparatorluklarından birisi olan bir medeniyete sahibiz. Biz inancımız gereği ırkçılığı tamamen ayaklarımızın altına almış bir milletiz. Bugün de bunu yapıyoruz. Bize sığınan mültecilerin dinlerine, dillerine, ırklarına bakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal ve görsel medya üzerinden algı çalışmaları yürütüldüğünü belirten Usta, “Onların parlamentolarında sözde Ermeni soykırımını kabul etmeleri ile dünyaya soykırım olduğunu kabul ettirmeleri mümkün değil. Bunun yalan olduğunu kendileri de biliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu ülkelerden oluşan bir mahkeme.

Verecekleri kararların ne derece sağlıklı ve hukuktan yana olacağı noktasında bir güvensizliğimiz var. Bu ülkelerin kendi hakimleri ile birlikte yapacağı çalışmalarla oradan nasıl bir karar çıkabilir, ben güvenmiyorum açıkçası” dedi.

“DÜNYADA EN VAHŞİCE YAŞANAN IRKÇI BİR POLİTİKAYI İZLİYORUZ AMERİKA’DA”

Amerika’da Meksikalılara uygulanan ayrımcılığa ilişkin sorulan bir soruya cevap veren Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta “Meksikalılara uygulanan ayrımcı tavır, sanki 1900’lü yılların başına götürüyor bizi.

İnsanları insan olarak görmüyorlar, duvar örüyorlar, silahlı kuvvet uyguluyor, açlıktan ölen, ailelerinden ayrılan çocukları görüyoruz.

Şuan dünyada en vahşice yaşanan ırkçı bir politikayı izliyoruz Amerika’da. Kendilerini demokrasinin beşiği, insan haklarının savunucusu, özgürlüklerin yaşandığı bir ülke olarak göstermelerinin bir tiyatro olduğunu görüyoruz. Meksika sınırında yaşananlar gerçek, 2019’un dünyasında yaşanıyor. BM’nin aktif rol alması gerekiyor” diye konuştu.

“ CHP’NİN BEN HİÇBİR ZAMAN BİR YANLIŞINI KABUL ETTİĞİNİ GÖRMEDİM”

Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan’ın Suriyelilere yönelik sözleri ve icraatlarını da eleştiren Leyla Şahin Usta, “Irklarına bakarak, ‘Suriyeliler’ diyerek yardımları kestiğini açıkladı.

Beklenilen davranış bu değil. Herkesi insan olarak görmeliyiz. Politikada lider olarak görünen ve konuşan isimlerin çok acele ırkçılıktan, insan düşmanlığından, Müslüman düşmanlığından, bu söylemlerden bir ön önce vazgeçmesi gerekir” şeklinde konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bir açıklamasını duymadığını belirten Usta, “Onlar yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorlar. Yaptıklarının yanlış olduğunu düşünseler bir açıklama yaparlardı. CHP’nin ben hiçbir zaman bir yanlışını kabul ettiğini görmedim” ifadelerini kullandı.

“BATI ÜLKELERİNİN SÖMÜRGECİ VE SOYKIRIM TARİHİ”

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan, “Batı Ülkelerinin Sömürgeci ve Soykırım Tarihi” başlıklı bir dosyada Amerika, Fransa, Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Danimarka, İspanya ve Rumların unutturulmaya çalışılan sömürge ve soykırım tarihleri anlatılıyor.

(İHA)