Ankara Optimum AVM’de Yöresel Günler Başlıyor

Avantajlı alışverişin başkenti Ankara Optimum AVM, 25 Nisan ve 12 Mayıs tarihlerinde Yöresel Ürünler Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin dört bir yanından getirilen yöresel ürünler Ankara Optimum’da lezzet şöleni sunacak.

Ankara Optimum AVM, Türkiye’nin en sevilen lezzetlerini Yöresel Ürünler Festivali’nde bir araya getiriyor.

Ankara Optimum’da 25 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ve pek çok yörenin yöresel lezzetlerinin sunulacağı Yöresel Ürünler Festivali Ankaralı lezzet tutkunlarını ağırlayacak.

Peynir, tarhana, bakliyat gibi organik ürünler, çeşitli baharatlar, yöresel lezzetlerin yer alacağı festivalde Ankara Optimum ziyaretçileri meşhur lezzetleri hem tatma hem de satın alma imkanı bulacak.

Ankara Avmleri

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