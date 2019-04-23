Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 11:10 TSİ- Gündem G: Bugün 11:12 TSİ

Bakan Soylu'dan, '23 Nisan' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu operasyonlarını çocuklarımız için yapıyoruz. Uyuşturucunun kullanım yaşının giderek düşürülmeye çalışıldığı bir dünyada, problemin tam ortasında olan bir coğrafyada uyuşturucuyla kıyasıya bir mücadele veriyoruz" dedi.

Bakan Soylu'dan, '23 Nisan' mesajı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bakan Soylu'dan, ' 23 Nisan' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu operasyonlarını çocuklarımız için yapıyoruz. Uyuşturucunun kullanım yaşının giderek düşürülmeye çalışıldığı bir dünyada, problemin tam ortasında olan bir coğrafyada uyuşturucuyla kıyasıya bir mücadele veriyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Soylu, mesajında şöyle dedi:

'Ya istiklal ya ölüm' 

"Biz ne yaptıysak çocuklarımız için yaptık. Buz gibi havada, kağnılar dolusu mermiyi çocuklarımız için taşıdık. Dünyanın bütün demiri, bütün barutu, bütün zulmü bir kara bulut gibi üstümüze çökmüşken, 'Ya istiklal ya ölüm' tercihini, biz çocuklarımız için yaptık. Ve ülkemizi başkaları yönetmek, toprağımıza başka bayraklar dikilmek istenirken o mütevazi ilkokuldaki Gazi Meclisi, dualarla beraber kendimiz için değil, çocuklarımız için açtık. O günlerde ne yaptıysak, bugün de aynısını yapıyoruz. Uluslararası araştırmalara göre 250 bin kadar çocuğun birçok ülkede terör örgütlerinin elinde asker olarak savaştırıldığı, sayısını bilemediğimiz kadarının çatışma ortamlarında şiddet ve tacize maruz kaldığı bir dünyada, terörü bitirmek için mücadele ediyoruz."

'UYUŞTURUCU OPERASYONLARINI ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAPIYORUZ'

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına değindiği mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bir milyon 657 bin geçici koruma altındaki çocuğa ev sahipliği yapıyor, bunların 645 binini okula gönderiyoruz. Uyuşturucu operasyonlarını da çocuklarımız için yapıyoruz. Avrupa Birliği Erken Uyarı Sistemine dahil edilen yeni sentetik uyuşturucuların yaklaşık yüzde 70’inin son 2012-2017 arasında dahil edildiği, eskiden gramla veya kiloyla yakalanan uyuşturucuların şimdi tonlarla ifade edilen partiler halinde yakalandığı, uyuşturucunun kullanım yaşının giderek düşürülmeye çalışıldığı bir dünyada, problemin tam ortasında olan bir coğrafyada uyuşturucuyla kıyasıya bir mücadele veriyoruz. Öyle ki 18 Avrupa ülkesinin 1 yılda yakaladığı uyuşturucuyu bazen 1 günde yakalıyoruz."

'ŞİDDETE MARUZ KALMAMALARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Çocukarın aile içinde şiddete maruz kalmamaları için de çalıştıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Bunun için teknolojik uygulamalar geliştiriyor, jandarma ve polislerimizi eğitiyor, kamuoyunu bilinçlendirici pek çok proje yürütüyoruz. Hatta bazen çocuklarımızı, bu ülkenin güzelliklerini, huzurunu, medeniyetini, zenginliğini görmeleri için, 'Biz Anadoluyuz' yazılı şapka ve tişörtler giydirip ülkemizin değişik şehirlerinde geziye götürüyor, misafir ediyoruz.

'Biz Anadoluyuz' 

Bazen kırmızı bir şapka ve bir kırmızı düdük verip trafikte anne babalarını onlara emanet ediyoruz. Biz çocuklarımızı ve ülkemizi seviyoruz. Güzel Cumhuriyetimizi onlar için kurduk, Gazi Meclis’i onlar için açtık. Kurtuluş Savaşı’nın ilk şehidinden terörle mücadelenin son şehidine kadar bütün şehitlerimizi de çocuklarımız için verdik. Hepimizin Türkiye'sinin, hepimizin bayrağının, hepimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hepimizin çocuklarının 23 Nisan'ı kutlu olsun."

Bugün 11:10 TSİ DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koltuğunu Ozan Sözeyataroğlu’na Bıraktı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koltuğunu Ozan Sözeyataroğlu’na Bıraktı
İzmir'de 23 Nisan Kutlamalarında Görsel Şölen Yaşandı mask
İzmir'de 23 Nisan Kutlamalarında Görsel Şölen Yaşandı
23 Nisan Bursa’da Coşku İle Kutlandı mask
23 Nisan Bursa’da Coşku İle Kutlandı
TSK 23 Nisan’a Özel Klip Yayınladı mask
TSK 23 Nisan’a Özel Klip Yayınladı
Milli Eğitim Bakanlığı Selçuk Makamını Belinay Ceren Çoban’a Devretti mask
Milli Eğitim Bakanlığı Selçuk Makamını Belinay Ceren Çoban’a Devretti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Koltuğunu Zeynep Yiğit’e Devretti mask
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Koltuğunu Zeynep Yiğit’e Devretti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü mask
Ankara’nın Çubuk ilçesine şehit ateşi düştü
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı mask
Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı
Başkan Altınok, Keçiören’de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Hızla Artıracağız mask
Başkan Altınok, Keçiören’de Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Oranını Hızla Artıracağız
Onur Air 3 Yeni Rotaya Tarifeli Uçuşlara Başlıyor mask
Onur Air 3 Yeni Rotaya Tarifeli Uçuşlara Başlıyor
Toyota’dan, "Yeni Corolla Test Sürüş Günleri ve Çocuk Şenliği” mask
Toyota’dan, "Yeni Corolla Test Sürüş Günleri ve Çocuk Şenliği”
Başkan Yaşar, “Verimlilik Ödül Töreni”ne Katıldı mask
Başkan Yaşar, “Verimlilik Ödül Töreni”ne Katıldı

GALERİ

Günün Özeti Videolu Haberler Ankara mask
Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var mask
5 yıl önce kuruyan nehir'de bambaşka görüntü var
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu mask
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü mask
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu mask
Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu
İşte casusların kaldığı o ev mask
İşte casusların kaldığı o ev
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL