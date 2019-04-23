suçlarından gözaltına alındı. Uzun’un Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.
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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun Gözaltına Alındı
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, ’Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım etmek’
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz