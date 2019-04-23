Bakan Soylu'ya Sosyal Medyadan Destek Yağıyor

İçişleri Bakanlığı döneminde, başarılı operasyonlar ile hep gündeme gelen Süleyman Soylu'nun ismi geçdiğimiz günlerde Çubuk'ta Anamuhalefet liderine vatandaşların fiziksel şiddete var tepkisi sonrası ismi ön plana çıktı.

Bazı siyasilerin başlattığı linç kampanyası sonrası sosyal medyadan Soylu'ya yardım mesajları yağdı. Sosyal medyada #Suleymansoylu #soylubekadır hashtagı ile paylaşılan destek iletilerinde Soylu'nun terör, uyuşturucu ve iç güvenlikte yapmış olduğu başarılı çalışmaları örnek gösterildi.

Son günlerde yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi;

"Olayı Siyasi ranta çevirmeyin"

İstifa çağrılarını da değerlendiren Soylu, bu mevzudaki taktir yetkisinin Cumhurbaşkanına ait olduğunu söyledi.

İşte Soylu'nun o Açıklamaları: "Bunu takdir edecek olan ne Kılıçdaroğlu’dur ne de avanesidir. Bunu takdir edecek olan sayın Cumhurbaşkanımızdır. Herkes PKK terörü karşısında tutumunu almak, safını belirli etmek zorundadır."

"Herkes PKK karşısında safını belli etmelidir"

"Seçim bitmiş ve yeni bir dönem başlamıştır. Terörle mücadelemiz sürecektir. Hiç kimse PKK’nın siyasi kolu HDP ile yaptığı ortaklığı ve PKK’ya alan açtığını unutturmaya çalışmasın. Herkes PKK karşısında safını belli etmelidir.”

Soylu'ya Sosyal Medya Deteği çığ gibi büyüyor

Sosyal medyada #Suleymansoylu #soylubekadır hashtagı ile paylaşılan destek iletilerinde Soylu'nun terör, uyuşturucu ve iç güvenlikte yapmış olduğu başarılı çalışmaları örnek gösterildi.

Sosyal Medyadan Gelen Destek Mesajlarından Bazıları

"#Suleymansoylu Son günlerde hem Süleyman Soylu hemde Selçuk Bayraktar üzerinden müthiş bir saldırı gerçekleşiyor. Biri Terörün kökünü kuruttu diğeri teröristlerin canına tak ettirdi. And olsun bu iki adamı size yedirmeyiz!"

"Önce bu adamın gözlerine bakın hiç korku var mı?Sonra düşünün böyle bir bakan gelmiş mi?Sonra bir daha bakın böyle bir bakan bir daha gelir mi? Sonra bir daha bakın ve bu adamın tırnağına kurban olun. Şehit cenazesinden kovulanların sana istifa demeye hakkı olur mu?"

"Daha akşam olmadan Süleyman Soylu ve Hulusi Akar paşa gibi teröre geçit vermeyen , pkkyı fetöyü itin götüne sokan iki güzide vatan evladını tefe tutmaya çalışıyorlar . Yedirmeyiz aslanım . Devlet büyüklerimize ulaşmadan evvel etten duvar biz varız !"

"Başaramayacaksınız. Bölemeyeceksiniz. !!! Bu VATAN Sizin gibileri çok gördü ve hepsini toprağın altına gömdü. Sen ki rahat uyu Şehidim Biz dimdik ve daha güçlü #Suleymansoylu 'muz ile birlikte onların soyunu kazıyacağız..."

#Suleymansoylu #soylubekadır

"#Suleymansoylu diskalifiye neden çünkü birilerinin canını iyice sıkmış @suleymansoylu amaç hedef onu ve onun gibi soylu milletin huzurunu ve birliğini sarsmak..."

"#Suleymansoylu Bedeli ne olursa olsun sonuna kadar Süleyman soylunun yanındayız hayalimin içişleri bakanı"

"#soylubekadır Herkes YENER'in cenazesinde atılan yumruğu konuşuyor, hiç kimse YENER'e atılan kurşunu konuşmuyor 4 şehidimiz var kemal kılıçdaroğlu kadar gündem olmadı."

"Soylu'yu sevenlerin ellerinde Türk bayrakları var.."