TSK’nın sosyal medya hesabında paylaşılan klipte Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarla olan görüntüleri ve eski 23 Nisan kutlamaları da yer aldı.
Bugün 12:29 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:31 TSİ
TSK 23 Nisan’a Özel Klip Yayınladı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir klip yayınladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz