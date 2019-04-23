Şentop, TBMM’nin Kuruluşunun 99. Yıldönümü İçin Tebrikleri Kabul Etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin kuruluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Tören salonunda düzenlen tebrikleri kabul törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organlarını başkanları, kabine üyeleri, TBMM başkan vekilleri, TBMM’de grubu bulunan partilerin başkanları ve grup başkan vekilleri, milletvekilleri, eski TBMM başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ve diğer yetkililer katıldı.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz /İHA)